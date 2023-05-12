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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني: التوصيات النهائية ستكون مرضية للجميع

زكي القاضي مقرر مساعد
زكي القاضي مقرر مساعد لجنة الشباب

أشاد زكى القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب الحوار الوطني، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحوار الوطني، إذ ذكر أن الحوار الوطنى أداة وطنية عظيمة جاءت بدعوة من الرئيس ومنذ انطلاق الدعوة بدأنا في عملية الاستنفار حتى نصل لمرحلة يوم 3 مايو ، وهي بداية انطلاق الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني ولذا كانت الطموحات كبيرة للغاية مبينة على أسس، كما أن الحوار الوطني نوع من أنواع الاستنارة لطرق جديدة ربما تحتاج لأن تراها الدولة.

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وأضاف «القاضي»، خلال حواره في برنامج «الحوار الوطني»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، ويعرض على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التوصيات النهائية للحوار الوطني ستكون مرضية للجميع، فضلًا عن تحقيقها نتائج طيبة للمواطنين، مؤكدًا أن المواطنين شركاء في الحوار الوطني، والرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أنه سيحضر الجلسات النهائية التي ستكون بها التوصيات التي سيتم رفعها اليه، وبالتالي نضمن بأن مضمون التوصيات النهائية ستكون منطقية.

 

وأشار مقرر مساعد لجنة الشباب الحوار الوطني، إلى أن كافة القوى السياسية قد نزلت بالفعل إلى أرض الواقع ونزلت الشارع للاستماع لمقترحات وأراء المواطنين والشباب، « بدأنا فى تسجيل ذلك ورفعها لمجلس الأمناء حتى نخرج بمنتج رئيسي من آلاف المقترحات والوثائق حتى وصلت لـ 113 قضية رئيسية»، فالحوار الوطني يعزز المسارات القائمة في الدولة، فضلًا عن أن المحور المجتمعي هو محور المكتسبات، والتوصيات النهائية ستكون مرضية للغاية وستحقق.

مقرر مساعد لجنة الشباب الحوار الوطني الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني الجلسة الافتتاحية للحوار الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الإفتتاحية الحوار الوطني

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