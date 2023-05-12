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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: الشركات الناشئة تخلق أجيالا جديدة من رجال الأعمال

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي

‏قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، الشخص الجسور ‏هو من لديه القدرة على ترك العمل الحكومي والعمل لدى الآخرين وتبني فكرة إما أن تكون فكرته أو فكرة موجودة بالفعل ولكن يطورها وينقلها من مجال الأفكار إلى أرض الواقع.

 

وتابع وليد جاب الله خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "المصري أفندي"، مع الإعلامي "محمد علي خير"، المذاع عبر فضائية "المحور"، أن هؤلاء الشباب قيمتهم أهم من قيمة البترول وأهم من قيمة الذهب وأهم من أي شيء لأنهم من يخلقون الذهب، وهؤلاء الشباب مع التطور التكنولوجي بدأ أن يكون لديهم الجرئة للعمل وتحويل الأفكار إلى مشروعات وهذه المشروعات تستهدف في البداية النمو قبل الربح لأن الشركة الناشئة في تعريفها هي شركة جديدة قصيرة العمر تؤسس في الغالب مجموعة من مطورين شباب وتستهدف النمو اكثر من الربح وتتطرق الى أمور استثمارية جديدة وأفكار جديدة مبتكرة.

 

مزايا وعيوب الشركات الناشئة

 

ونوه بأن هذه الشركات الناشئة لها مزايا لأنها تخلق أجيالا جديدة من رجال الأعمال وتخلق فرص عمل في مجالات جديدة، ولكن لها أيضا بعض المخاطر مثل أن يكون استهداف هذه الشركات للنمو أكثر من الربح ويكون هناك قدر من المجازفة الذي يجعلنا نرى بعض من هذه الشركات لا تستمر كثيرا.

الشركات الناشئة الدكتور وليد جاب الله محمد على خير عيوب الشركات الناشئة العمل الحكومي

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