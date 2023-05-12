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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 111 ألف طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

توريد القمح
توريد القمح

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون، التي تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام، والذي بدأ الشهر الماضى، معلناً عن توريد 110 آلاف و990 طن و580 كيلو جرام.

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وأضاف أن المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة 215 فداناً، مؤكداً أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد والتخزين، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية  برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

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