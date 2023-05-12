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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العربي يتوج بلقب كأس أمير قطر لأول مرة منذ عام 1993

صدى البلد

حقق نادي العربي بطولة كأس أمير قطر بعد الفوز بثلاثة أهداف علي منافسه السد في مباراة نهائي الكأس التي اقيمت علي ملعب أستاد أحمد بن علي المونديالي

وسجل أهداف العربي كلا من عمر السومة “ هدفين ” وحامد إسماعيل " هدف "

وكان العربي أكثر خطورة علي مرمي السد بـ 13 محاولة وجاء منهم الثلاثية في حين وصل السد الي المرمي 18 مرة جميعهم خارج المرمي بإستثناء كرتين فقط

واستحوذ فريق السد علي الكرة بنسبة وصلت الي 69 % مقابل 31% لصالح فريق العربي

ويعد النادي العربي ثاني أكثر الاندية تتويجا باللقب بـ 9 بطولات بينما يتصدر ترتيب الاكثر تتويجا باللقب نادي السد بـ 18 لقب .

جدير بالذكر أن أخر لقب توج به النادي العربي في البطولة - قبل اللقب الحالي - يعود لعام 1993 حينما فاز بثلاثية أيضا أمام السد . 

تشكيل السد ضد العربي في نهائي كأس الأمير

حراسة المرمى: سعد الشيب.

الدفاع: بيدرو ميجيل – طارق سلمان – خوخي بو علام.

الوسط: حسن الهيدوس – جيهيرمي – سانتي كازورلا – علي أسد.

الهجوم: رودريجو تاباتا – بغداد بو نجاح – أكرم عفيف.

تشكيل العربي ضد السد

حراسة المرمى: جاسم عادل.

الدفاع: جاسم جابر – أحمد سهيل – مارك مونييسا – آرون جونارسون – هلال محمد.

الوسط: عبد الله معرفيه – أحمد فتحي – يوسف مساكني – رافينيا ألكانتارا.

الهجوم: عمر السومة.

كأس أمير قطر أحمد بن علي المونديالي عمر السومة العربي السد

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