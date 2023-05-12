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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يهنئ كمال وشبيب بذهبية وفضية ألعاب القوى البارالمبية في إيطاليا

وزير الرياضة
وزير الرياضة

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اللاعب محمد كمال لاعب المنتخب المصري البارالمبي بعد تتويجه بأول ميدالية ذهبية لمصر في رمى القرص برصيد 49,70 نقطة، خلال منافسات بطولة الجائزة الكبرى لمنتخبات ألعاب القوى البارالمبية، والتي تقام خلال الفترة من (9-15) مايو الجاري، بمدينة جيسولو الإيطالية.

كما تقدم وزير الشباب والرياضة بالتهنئة للاعب المصري البارالمبي عبد الرحمن شبيب بعد تتويجه بفضية سباق 400 متر في البطولة ذاتها.

أكد الدكتور أشرف صبحي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم دعماً ورعاية غير مسبوقة للمنظومة الرياضية والأبطال الرياضيين وبخاصة الأبطال البارالمبيين، وهو الأمر الذي يمثل حافزاً لجميع الرياضيين المصريين لرفع علم مصر وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في منافساتهم المختلفة.

أشار "صبحي" إلى أن الأبطال البارالمبيين أصبحوا يمثلون ركناً اساسياً في إنجازات الرياضة المصرية، نظراً للأرقام القياسية التي يحققونها على مستوي مختلف البطولات القارية، مشيداً بالروح التي يتحلون بها والتي تعكس العزيمة والإصرار لديهم في رفع العلم المصري علي منصات التتويج.

ويشارك المنتخب المصري في البطولة بقائمة تضم كلا من: "إبراهيم بدر، عبد العزيز هاشم، أحمد شعيب، كريم عبد التواب، محمد كمال، عبد الرحمن شبيب، باسم رجب عبد المولى، جمعة محمد عبد الحميد عليمي."

اللاعبون أقاموا معسكراً قبل انطلاق البطولة في المركز الأولمبي بالمعادي ضمن خطة الاستعداد للمشاركة في البطولة.

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