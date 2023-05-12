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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي لذوي الهمم يكشف مدى اهتمام ودعم الدولة لهم.. فيديو

الدكتور خالد حنفي
الدكتور خالد حنفي

كشف الدكتور خالد حنفي، المتحدث باسم المجلس القومي لذوى الهمم، مدى اهتمام و دعم الدولة لذوي الهمم، إذ ذكر أنه حدثت نقلة نوعية فى ملف الأشخاص ذوى الإعاقة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي وفى ظل دستور 2014، موضحًا في الوقت ذاته أن هذه النقلة بدأت بالدستور، ووجود عدد من النواب من ذوي الهمم تحت قبة البرلمان وهم 8 نواب.

 

وأضاف حنفي، خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطني" على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامية أية عبد الرحمن، أنه نظرًا لاهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة أصبح هناك عددًا من الأشخاص من ذوي الهمم من الأبطال الرياضيين، بفضل المنظومة التشريعية التي سنت لهم خاصة في الفصل التشريعي الأول.

 

وتابع المتحدث باسم المجلس القومي لذوي الهمم، إلى أنه أصدر مجموعة من التشريعات وقت ان كان نائبًا في البرلمان، أبرزها 3 قوانين أساسية، وهم القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوى الهمم وهو نقلة نوعية فى هذا المجال، ثم القانون 11 لسنة 2019 وهو الخاص بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوى الهمم وإنشاء صندوق لدعم ذوى الهمم والتى كانت فكرة الرئيس السيسي.

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