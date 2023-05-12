برلماني: اصطفاف القوى السياسية بالحوار الوطني لمصلحة البلد ونسبة نجاحه 100%

أعرب النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، عن سعادته بشمول الحوار الوطني كل فصائل المجتمع المصرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قائلا: إنه يشكل مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة حقيقية في الطريق نحو الجمهورية الجديدة.

ولفت نادر نسيم، في تصريح صحفي له اليوم، إن الدولة المصرية تسعى إلى تدشين الجمهورية الجديدة، وهى جمهورية تحترم الجميع، وتترك مساحة للاختلاف والنقاش حول أهم القضايا والمشكلات والتحديات وسبل التعامل معها، من أجل تحقيق مستقبل أفضل. قائلا: إن الحوار الوطني محطة شديدة الاهمية في تاريخ ىمصر، والهدف الرئيسي له تخطي ما يواجهه من تحديات، ولذلك، جاءت معايير حرية التعبير والتنوع والتعددية والشفافية كسمات أساسية لفلسفة عمل الحوار الوطني.

وأشار وكيل دينية الشيوخ، إن الهجوم على الحوار الوطني من قبل بعض المنصات الخارجية لم يستطع أن يتجاوز شموله وحيويته، وجرأة المناقشات والقضايا فيه. فعشرات الأحزاب السياسية تشارك به ومختلف القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.

واختتم النائب نادر يوسف نسيم بتوقع تحقيق إنجازات سياسية ووطنية مشهودة وحقيقية خلال الفترة القادمة في عمر الوطن بفضل الحوار الوطني. وكلنا ثقة في تجاوز التحديات الحالية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو غيرها، بحب الوطن والاصطفاف حول قيادته. ونجاح الحوار الوطني مضمون بنسبة 100%.