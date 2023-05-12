عمرو أديب: ‏الكيان الصهيوني كان لديه المعلومات عن أماكن العناصر الجهادية المستهدفة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع في فلسطين بالنسبة لمصر، هو أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار بعد محاولات التهدئة الأخيرة، والمصريين حاليا بيقولوا: “لو إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار؛ نحن خارج الموضوع”.

الاحتلال الإسرائيلي

وتابع، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن "‏الكيان الصهيوني كان لديه المعلومات عن أماكن العناصر المستهدفة بالوقت والزمان المحدد، وغزة مدينة مزدحمة جدا، والفرار منها أمر صعب؛ لأنها مزدحمة بالسكان، وأي إصابة في أي مكان؛ ستؤثر على العقارات والمنازل المجاورة.