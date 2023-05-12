عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو أديب: ‏الكيان الصهيوني كان لديه المعلومات عن أماكن العناصر الجهادية المستهدفة

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع في فلسطين بالنسبة لمصر، هو أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار بعد محاولات التهدئة الأخيرة، والمصريين حاليا بيقولوا: “لو إسرائيل لن تلتزم بوقف إطلاق النار؛ نحن خارج الموضوع”.

الاحتلال الإسرائيلي

وتابع، خلال برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر"، أن "‏الكيان الصهيوني كان لديه المعلومات عن أماكن العناصر المستهدفة بالوقت والزمان المحدد، وغزة مدينة مزدحمة جدا، والفرار منها أمر صعب؛ لأنها مزدحمة بالسكان، وأي إصابة في أي مكان؛ ستؤثر على العقارات والمنازل المجاورة.

فلسطين مصر عمرو أديب الاحتلال الاسرائيلي وغزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك بعد هدف بيرسي تاو في الترجي

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

ترشيحاتنا

متحدث الجيش الإسرائيلي ينشر صورة القادة حركة الجهاد المغتالين بعملية السهم الواقي

مساعد وزير التموين: اتخاذ إجراء للحد من المضاربات على الذهب كان ضروريا

تراجع ملحوظ .. التموين تكشف الأسعار المتوقعة للذهب بمصر بعد قرار الحكومة

الأمن الغذائى: زيادة المساحة المزروعة من القمح لـ350 ألف فدان العام المقبل

لعب تحول إلى رعب.. أطفال يوثقون لحظة قصف إسرائيل لشقتهم في غزة

ولنا في رادس حكايات|الأهلي يضع قدما في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والترجي ليس بمن حضر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ