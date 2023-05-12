سعيد خطيبي الروائي الجزائري يعلق على فوزه بجائزة الشيخ زايد.. فيديو

علق سعيد خطيبي الروائي الجزائري، على فوزه بجائزة الشيخ زايد، عن روايته "نهاية الصحراء"، قائلا: "الفوز أسعدني جدا".

وأضاف سعيد خطيبي الروائي الجزائري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "كتبت الرواية بروحي ودمي من أجل ذلك الجيل الذي فحلته آلة التاريخ"، لافتا: "نحن شعوب تصنع التاريخ لكي تقوم بمحوه".



ووجه سعيد خطيبي الروائي الجزائري، الشكر للقائمين على الجائزة لاختيار رواية "نهاية الصحراء"، موضحا: "الأدب هو سفينة نوح التي يمكن بها إنقاذ ما يمكن إنقاذه".