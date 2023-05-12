عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"قسم الآثار اليونانية والرومانية بجامعة القاهرة عن فيلم كيلوباترا": من الأعمال اللقيطة

كيلوباترا
كيلوباترا

علق الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بجامعة القاهرة، على عرض فيلم "كيلوباترا".

txt

دعوى قضائية لمنع عرض فيلم كيلوباترا ومقاضاة نتفليكس

txt

وجه مستدير وأنف مسحوب.. خبير أثري يُعدد صفات الملكة كيلوباترا|شاهد

وقال  الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هذا الفيلم ليس له أب أو أم واعتبره من الأعمال اللقيطة".

 

وأضاف الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بجامعة القاهرة،: "من فشل في تهويد الحضارة المصرية يحاول أن يأفرقها"، مؤكدا: "الحضارة المصرية حضارة أبنائها".

 

وأشار الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بجامعة القاهرة،: "ما يحدث هو محاولة لسرقة حضارة مصر"، موضحا: "نحن لا ننفي أفريقيتنا فنحن أفارقة لكننا ممن يطلق عليهم أفارقة الشمال".

 

وأكد الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بجامعة القاهرة،: "أفريقيا جزء لا يتجزأ من تاريخ وعظمة مصر".
 

رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بجامعة القاهرة كيلوباترا فيلم كيلوباترا الاثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

الحق نفسك.. إزاي تلغي طلبات الصداقة على فيسبوك

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

لفيت عليه مصر كلها وهو مدفون جنبي.. والدة طفل دمياط تروى تفاصيل مثيرة.. شاهد

تحديث جديد| أول تعليق من "فيس بوك" لـ صدى البلد على أزمة طلبات الصداقة

البيت الأبيض: اجتماع عاجل بين بايدن وزعماء الكونجرس لحل أزمة الديون الأمريكية

ترشيحاتنا

حقيقة إيقاف القيد بالزمالك وتغريمه مليون دولار بسبب باتشيكو

الأهلي ضد الترجي .. كهربا يحرز الهدف الثالث من متابعة جيدة

نهبوا البنوك واحتلوا 15 مستشفى.. بيان للجيش السوداني بشأن انتهاكات قوات الدعم

يهدد وجود البشر.. خبراء يحذرون من استخدام الذكاء الاصطناعي لهذه الأسباب

في ختام لقاءاته بالڤاتيكان .. البابا تواضروس يزور مكتب الكنائس الشرقية وسكرتير السينودس

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الكويتي عبد الكريم عبد القادر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

رانيا يوسف تتألق بإطلالة فرعونية.. صور

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ