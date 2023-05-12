"قسم الآثار اليونانية والرومانية بجامعة القاهرة عن فيلم كيلوباترا": من الأعمال اللقيطة

علق الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بجامعة القاهرة، على عرض فيلم "كيلوباترا".

وقال الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هذا الفيلم ليس له أب أو أم واعتبره من الأعمال اللقيطة".

وأضاف الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية بجامعة القاهرة،: "من فشل في تهويد الحضارة المصرية يحاول أن يأفرقها"، مؤكدا: "الحضارة المصرية حضارة أبنائها".

وأشار الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بجامعة القاهرة،: "ما يحدث هو محاولة لسرقة حضارة مصر"، موضحا: "نحن لا ننفي أفريقيتنا فنحن أفارقة لكننا ممن يطلق عليهم أفارقة الشمال".

وأكد الدكتور خالد غريب رئيس قسم الآثار اليونانية الرومانية بجامعة القاهرة،: "أفريقيا جزء لا يتجزأ من تاريخ وعظمة مصر".

