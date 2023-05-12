تحدث الروائي إبراهيم فرغلي، عن بداية مشواره في عالم الصحافة والرواية.

قال الروائي إبراهيم فرغلي يتحدث عن بداية مشواره في عالم الصحافة والرواية، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، تقديم الإعلامي محمد سعيد محفوظ، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "النزعة الروائية هي التي بدأت أولا"، مضيفا: "محاولة كتابة القصص والروايات بدأت في مرحلة الجامعة".

وأضاف الروائي إبراهيم فرغلي،: "الصحافة كانت أقرب إلى عالم الأدب"، لافتا: "من الممكن أن تستفيد من خبرات كثيرة في الصحافة لكنهم مختلفين".

وأشار الروائي إبراهيم فرغلي،: "الصحافة تعطي خبرات كثيرة جدا في الحياة كان يصعب الحصول عليها دون العمل في الصحافة".

