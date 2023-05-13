أخبار التعليم.. بدء التقديم للمصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا.. وإعلان جداول امتحانات نهاية العام بكلية البنات عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

بدء التقديم للطلاب المصريين الدارسين بالسودان وروسيا وأوكرانيا ... قدم من خلال هذا اللينك

تبدأ جامعة حلوان الأهلية اليوم قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الراغبين في التحويل المناظر واستكمال دراستهم بأحد الكليات المناظرة بالجامعة للعام الجامعي 2024/2023.

المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة يعلن عن المؤتمر العلمى الدولى

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر جامعة القاهرة ، عن المؤتمر العلمي السنوي للمعهد للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعنوان "ملتقى الأفكار" الذي سيعقد يوم الأربعاء الموافق ٢٤ مايو ٢٠٢٣ بالمعهد.

عميدة بنات جامعة عين شمس اعلان جداول امتحانات نهاية العام اليوم

قالت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، أنه سوف يتم الاعلان عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى اليوم من خلال موقع الكلية .

جامعة حلوان تطلق رابط للتسجيل بالبرامج التدريبية لاعضاء هيئة التدريس

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

حقوق عين شمس توجه تعليمات مهمة للطلاب بشأن مقرر القضايا المجتمعية

وجهت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، عدة تعليمات للطلاب بشأن مقرر القضايا المجتمعية، مشيرة إلى أنه تم رفع المراجعة النهائية لمقرر القضايا المجتمعية علي المنصة التعليمية لطلاب الفرقة الأولي بالشعب الثلاث بالكلية (مستجدين- وباقين للإعادة)

انطلاق التقديم للطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية بالجامعات الخاصة والأهلية..اليوم

أعلنت وزارة التعليم العالي عن كافة الإجراءات التي سقوم بمتبعتها الطلاب الدارسون بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية.