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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

10 أكياس ..حبس تاجري مخدر الآيس في دار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 10 أكياس من مخدر الآيس ، مبلغ مالى ، هاتف محمول بقصد الاتجار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد قامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحملة بدائرة القسم استهدفت ضبط متعاطى ومتاجرى المواد المخدرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة ،

حيث تمكن رجال المباحث بقيادة العميد وائل غانم رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة من ضبط  عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما 10 أكياس من مخدر الآيس ، مبلغ مالى ، هاتف محمول وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم.

وبمواجهتهم بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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