معهد المحاماة يعقد اختبارات نهاية الدورة الرابعة

عقد معهد محاماة جنوب الشرقية، اختبارات نهاية الدروة الرابعة لـ450 محامياً ومحامية من المقيدين بالدورة، بمقر نادي المحامين بالزقازيق، وذلك تحت رعاية عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

أشرف على الاختبارات حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ إسماعيل طه، و عيسى أبو عيسى أعضاء مجلس النقابة العامة، والأستاذ عادل عفيفي نقيب محامي جنوب الشرقية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

دورة جديدة

وتستعد النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية عقب ختام دورة معهد المحاماة التي لاتزال مستمرة في عدد من النقابات، بينما انتهت في نقابات أخرى، لفتح باب التسجيل في دورة جديدة لشباب المحامين، حيث يعد معهد المحاماة شرطًا لنقل القيد من جدول عام إلى ابتدائي.