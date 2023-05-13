متحدث الجيش الإسرائيلي ينشر صورة القادة حركة الجهاد المغتالين بعملية السهم الواقي

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن أسماء وصور القادة الذي إغتالوهم في الساعات الأخيرة، بعد عدوان استمر أربعة ايام.

وأضاف أدرعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”:"السهم الواقى، عملية القضاء علي القادة".

وكان قد أصيب 4 شباب برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، اليوم الجمعة، عقب قمع مسيرة نصرة لغزة انطلقت في مخيم العروب شمال الخليل.

وقال الصحفي سميح الطيطي لـ"وفا" :"إن مسيرة انطلقت من وسط المخيم نصرة لقطاع غزة ضد عدوان الاحتلال، وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي مباشرة على الشبان، ما أدى لإصابة شاب برصاص الاحتلال في البطن ووصفت حالته بالخطيرة، وآخر بالقدم".

وكان قد أفاد نبأ عاجل نقلته صحف محلية، يوم الجمعة أن صفارات الإنذار دوت مجددا في مستوطنات غلاف غزة.