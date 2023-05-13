وسط سعادة المزارعين| توريد 190 ألف طن قمح.. ونائب المحافظ يشهد الحصاد بملوي|تفاصيل

المنيا تبدأ حصاد 243.875 ألف فدان قمح

تجهيز 42 موقع تخزينى لإستلام القمح من المزارعين

يواصل مزارعو المنيا توريد محصول القمح وسط أجواء من السعادة والفرحه والتي تشتهر بزراعته محافظة المنيا حيث تحولت منازل المزارعين إلى خلايا من النحل لجمع المحصول ودريسه ثم نقله وتوريده فموسم الحصاد يوفر الكثير من فرص العمل سواء فى عملية الحصاد او الدريس او النقل والتوريد.



وعبر خليل ابراهيم وفاروق عطيه وخلاف برعي مزارعون عن سعادتهم الكبيرة بتوريد محصول القمح وزيادة أسعار توريده مؤكدين على سهولة عملية التوريد وانتظامها في كافة المواقع التخزينية

وأوضح الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة أن هناك متابعة مستمرة على القمح منذ بداية الزراعة حتى الحصاد وأعمال التوريد

وأضاف أن اجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تبلغ حوالى 243.875 ألف فدان وذلك بعد الحصر الذى تم على المساحات المزروعة على ارض الواقع.





وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أنه تم توريد 190 الف طن منذ بدء موسم الحصاد والذي ببدأ كل عام فى أوخر إبريل وأوائل شهر مايو الجاري حيث تم عمل المعاينات اللازمة لكل الشون وتجهيز 42 موقع تخزينى لإستلام القمح من المزارعين من شون ترابية وأسمنتية إلى هناجر وصوامع وتم إفتتاح صومعة جديدة بمركز العدوة بسعة تخزينية 5 آلاف طن إلى جانب 8 صوامع موزعة على المحافظة منها 3 صوامع بقرية البهنسا ببنى مزار بسعة تخزينية 180 ألف طن وأخرى بدماريس بسعة تخزينية 25 ألف طن وأخرى بالمنطقة الصناعية وصومعه قطاع خاص بسعة 30 ألف طن وأخرى بملوى تابعة لمطاحن مصر الوسطى بسعة 2000 طن.

وأضاف يوسف ان هناك 5 هناجر أخرى منهم هنجرين فى مركز مغاغة وهنجر واحد بالطيبة بسمالوط وهنجرين بملوى، وتم تشكيل لجان إستلام القمح من التموين كرئيس للجنة والزراعة وسلامة الغذاء ونستهدف هذا العام استلام 450 الف طن مثل العام الماضى والذى تجاوزنا فيه المستهدف بكثير.

ومن جانبه شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا حصاد محصول القمح بمزرعة مصنع القناة لبنجر السكر بملوي والذي يعد أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا.

واستمع نائب المحافظ لعرض تقديمي حول الطاقة الإنتاجية للمشروع حيث يسهم المشروع في سد 75% من الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه كما سيسهم المشروع في إحلال واردات بقيمة 900 مليون دولار سنويا كما أنه سيصدر منتجات ثانوية تصل إلى 120 مليون طن سنويا.

قال نائب المحافظ، إن دعم تلك المشروعات التنموية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات التي تساهم في النهوض الاقتصادي للدولة.

مشيراً الي ان هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعمًا قويًا لأراضي الصحراء المطورة حديثًا، كما سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.

أعرب نائب المحافظ، عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية مؤكدا الدعم الكامل من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمثل تلك المشروعات الكبيرة التي تساهم بشكل كبير في دعم الجهود التنموية وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء الإقليم.

توريد القمح بالمنيا

توريد القمح بالمنيا

توريد القمح بالمنيا

توريد القمح بالمنيا

توريد القمح بالمنيا

توريد القمح بالمنيا

توريد القمح بالمنيا

توريد القمح بالمنيا