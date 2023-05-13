عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وسط سعادة المزارعين| توريد 190 ألف طن قمح.. ونائب المحافظ يشهد الحصاد بملوي|تفاصيل

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا

المنيا تبدأ حصاد 243.875 ألف فدان قمح

تجهيز 42 موقع تخزينى لإستلام القمح من المزارعين

يواصل مزارعو المنيا توريد محصول القمح وسط أجواء من السعادة والفرحه والتي تشتهر بزراعته محافظة المنيا حيث تحولت منازل المزارعين إلى خلايا من النحل لجمع المحصول ودريسه ثم نقله وتوريده فموسم الحصاد يوفر الكثير من فرص العمل سواء فى عملية الحصاد او الدريس او النقل والتوريد. 

وعبر خليل ابراهيم وفاروق عطيه وخلاف برعي مزارعون عن سعادتهم الكبيرة بتوريد محصول القمح وزيادة أسعار توريده مؤكدين على سهولة عملية التوريد وانتظامها في كافة المواقع التخزينية

 

وأوضح الدكتور عمر صفوت يوسف وكيل وزارة الزراعة أن هناك متابعة مستمرة على القمح منذ بداية الزراعة حتى الحصاد وأعمال التوريد

وأضاف أن اجمالى المساحات المنزرعة بمحصول القمح تبلغ حوالى 243.875 ألف فدان وذلك بعد الحصر الذى تم على المساحات المزروعة على ارض الواقع. 
 

التموين: توريد 190 ألف طن قمح في 42 نقطة تجميع بمحافظة المنيا


وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أنه تم توريد 190 الف طن منذ بدء موسم الحصاد والذي ببدأ كل عام  فى أوخر إبريل وأوائل شهر مايو الجاري حيث تم عمل المعاينات اللازمة لكل الشون وتجهيز 42 موقع تخزينى لإستلام القمح من المزارعين من شون ترابية وأسمنتية إلى هناجر وصوامع وتم إفتتاح صومعة جديدة بمركز العدوة بسعة تخزينية 5 آلاف طن إلى جانب 8 صوامع موزعة على المحافظة منها 3 صوامع بقرية البهنسا ببنى مزار بسعة تخزينية 180 ألف طن وأخرى بدماريس بسعة تخزينية 25 ألف طن وأخرى بالمنطقة الصناعية وصومعه قطاع خاص بسعة 30 ألف طن وأخرى بملوى تابعة لمطاحن مصر الوسطى بسعة 2000 طن.

وأضاف يوسف ان هناك 5 هناجر أخرى منهم هنجرين فى مركز مغاغة وهنجر واحد بالطيبة بسمالوط وهنجرين بملوى، وتم تشكيل لجان إستلام القمح من التموين كرئيس للجنة والزراعة وسلامة الغذاء ونستهدف هذا العام استلام 450 الف طن مثل العام الماضى والذى تجاوزنا فيه المستهدف بكثير.

ومن جانبه شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا حصاد محصول القمح بمزرعة مصنع القناة لبنجر السكر بملوي والذي يعد أكبر مشروع صناعي زراعي في مصر بمنطقة غرب المنيا.

واستمع نائب المحافظ لعرض تقديمي حول الطاقة الإنتاجية للمشروع حيث يسهم المشروع في سد 75% من الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه كما سيسهم المشروع في إحلال واردات بقيمة 900 مليون دولار سنويا كما أنه سيصدر منتجات ثانوية تصل إلى 120 مليون طن سنويا.

قال نائب المحافظ، إن دعم تلك المشروعات التنموية يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة سبل الدعم لنجاح تلك المشروعات التي تساهم في النهوض الاقتصادي للدولة.

مشيراً الي ان هذا المشروع يعتبر أول مشروع صناعي زراعي متكامل في قطاع السكر في مصر، وسيوفر دعمًا قويًا لأراضي الصحراء المطورة حديثًا، كما سيساهم في تلبية احتياجات السوق المصرية، ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه في إنتاج السكر.

أعرب نائب المحافظ، عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية مؤكدا الدعم الكامل من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمثل تلك المشروعات الكبيرة التي تساهم بشكل كبير في دعم الجهود التنموية وتوفير فرص عمل للشباب من أبناء الإقليم.

 

توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
توريد القمح بالمنيا
أعمال التوريد الذهب الاصفر المنطقة الصناعية المواقع التخزينية بدء موسم الحصاد توريد محصول القمح مطاحن مصر وكيل وزارة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

رسميا.. أمين صندوق النادي الأهلي يعلن سداد غرامة كهربا للزمالك قريباً

مفاجأة.. الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 في هذه الحالة

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

موضوعات متعلقة

دون إصابات.. السيطرة على حريقين بمطعم ومحل بقالة بالمنيا

المنيا.. إصابة شاب في حادث قطار وسيدة سقطت من الطابق الرابع

القبض على المتهم بطعن زوجته بآلة حادة في المنيا

تحت شعار تحيا مصر.. انطلاق المعرض الابتكاري لكليات جامعة المنيا 16 مايو

السيطرة على حريق أسفر عن نفوق 5 رؤوس ماشية في المنيا

المنيا .. مصرع ربة منزل وابنها بإحدى قرى ملوي

المنيا.. إصابة 6 أشخاص في حادثين مروريين بسمالوط والعدوة

بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك ببني مزار بالمنيا

ترشيحاتنا

دعاء الوضوء لصلاة الفجر.. 8 كلمات تبيض وجهك يوم تسود الوجوه

وسط سعادة المزارعين| توريد 190 ألف طن قمح.. ونائب المحافظ يشهد الحصاد بملوي|تفاصيل

السودان تعلن رفضها لجلسة مجلس حقوق الإنسان وترفض قراراتها

راجح داوود: الموسيقي تؤثر في العقل والوجدان

أكلات ليبيا : طريقة عمل الشباكية بخطوات بسيطة

قراءة هذه السورة لها ثواب ختم المصحف 10 مرات والفوز بـ 13 منحة ربانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صنع في أمريكا.. أول دراجة نارية تعمل بالبيرة

يستمر أكثر من 10 دقائق.. ماذا تعرف عن ألم النوبة القلبية؟

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

ما هي النوبة القلبية الصامتة؟.. أعراض وعلامات لا يلاحظها الكثير

فيديو

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ