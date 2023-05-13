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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نجاح ترميم التسجيلات.. إعادة تلاوة الشيخ محمد رفعت للحياة|فيديو

العاشرة
العاشرة

خصص الإعلامي محمد سعيد محفوظ، فقرة من برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، لكشف كواليس إعادة تلاوة الشيخ محمد رفعت للحياة.

 

وتحدث أحمد عليوة مهندس صوت ومسئول عن ترميم تسجيلات الشيخ محمد رفعت عن كواليس إعادة تلاوة الشيخ محمد رفعت للحياة.

 

وقال أحمد عليوة مهندس صوت ومسئول عن ترميم تسجيلات الشيخ محمد رفعت،: "المستوى التقني للتراث الأصلي كصوت كان متدمرا تماما لأن هناك تسجيلات تصل إلى 90 عاما"، لافتا: "قديما لم يكن هناك تقنيات التسجيل القوية".

وأوضح: "جحم التدمير في الصوت كان أحيانا يتخطى 90%"، وتابع: "هناك اتفاق تم بين أحفاد الشيخ محمد رفعت ومدينة الإنتاج الإعلامي على ترميم التراث ونحصل على نسخة بعد الترميم يتم إذاعتها على موقع مدينة الإنتاج الإعلامي".

 

وأشار: "تم توفير مجموعة من تقنيات الترميم الصوتي لإعادة التراث مرة أخرى"، موضحا: "وجدنا بعض الكلمات الناقصة وبحثنا عنها في آيات أخرى بصوت الشيخ رفعت".


وفي ذات السياق، قال صفوت عكاشة مستشار مشروع ترميم تسجيلات الشيخ محمد رفعت: "كنت أستمع إلي الشيخ محمد رفعت وأنا طفل"، مشيرا: "الشيخ محمد رفعت جالي في رؤية وقرأ لي قرآن في الحلم".


 

العاشرة الإعلامي محمد سعيد الإعلامي محمد سعيد محفوظ أحمد عليوة الشيخ محمد رفعت الإنتاج الإعلامي

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