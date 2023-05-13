كارثي.. أول رد من أسطورة تونس على هزيمة الترجي من الأهلي

أكد سامي العروسي نجم الترجي السابق، أن أداء الترجي كان كارثيا أمام الأهلي، مشددا على أن الأهلي استحق الفوز بهذه النتيجة.

قال سامي العروسي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المباراة كانت في اتجاه واحد، أداء الترجي كان كارثيا، والأهلي استحق الفوز"

وأضاف: "الترجي عندما استقبل أهدافا لم نشاهد أي رد فعل منه، بعد كل هدف وكأنه راض عن النتيجة"

واختتم: "الحمل كان ثقيلا على نبيل معلول، خاصة أن الانتدابات لم تكن على أعلى مستوى، وهذا جعل الكل تحت ضغط كبير، أعتقد أن نبيل معلول لم يكن من الأفضل أنه يُكمل مسيرته من البداية مع الترجي، في ظل عدم وجود انتدابات قوية للفريق، ولم يكن هناك روح"

تغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي، بيرسي تاو “هدفين” وكهربا “هدف”.

ويستضيف النادي الأهلي نظيره الترجي يوم الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.