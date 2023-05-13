مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وشبان مقدسيين في العيسوية

اندلعت مواجهات عنيفة، ليلة الجمعة - السبت، بين الجيش الإسرائيلي وشبان من بلدة العيسوية شرق القدس.

وكانت دوريات من الجيش الإسرائيلي مدعومة بمجموعة المستعربين، اقتحمت البلدة بصورة استفزازية بحجة البحث عن مطلوبين.

وردًا على ذلك، أطلق شبان من البلدة المفرقعات النارية، وقنابل "المولتوف"، والحجارة، على دوريات الجيش الإسرائيلي.

واستخدم الجيش الإسرائيلي، خلال المواجهات، قنابل الصوت والغاز.

وأغلق الشبان الطريق الرئيسة للبلدة بالحجارة الكبيرة، وقاموا بإشعال الإطارات، ورفعوا العلم الفلسطيني، وهتفوا للفصائل الفلسطينية في غزة.

واستدعى الجيش الإسرائيلي سيارة المياه العادمة المخلوطة بمواد كيمائية، حيث أفرغت حمولتها على الطرق، والسيارات المتوقفة، وأمام المحال التجارية.

يشار إلى أن البلدات العربية في شرق القدس تشهد، ليلًا، مواجهات شبه يومية، ومنها ما يستمر حتى الصباح.