عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وشبان مقدسيين في العيسوية

أرشيفية
أرشيفية

اندلعت مواجهات عنيفة، ليلة الجمعة - السبت، بين الجيش الإسرائيلي وشبان من بلدة العيسوية شرق القدس.

وكانت دوريات من الجيش الإسرائيلي مدعومة بمجموعة المستعربين، اقتحمت البلدة بصورة استفزازية بحجة البحث عن مطلوبين.

وردًا على ذلك، أطلق شبان من البلدة المفرقعات النارية، وقنابل "المولتوف"، والحجارة، على دوريات الجيش الإسرائيلي.

واستخدم الجيش الإسرائيلي، خلال المواجهات، قنابل الصوت والغاز.

سقوط صاروخ قرب مستوطنة إسرائيلية.. وصافرات في القدس

مصر تطالب العالم بعمل استباقي لوقف اعتداءات الاحتلال المستمرة على القدس |فيديو

وأغلق الشبان الطريق الرئيسة للبلدة بالحجارة الكبيرة، وقاموا بإشعال الإطارات، ورفعوا العلم الفلسطيني، وهتفوا للفصائل الفلسطينية في غزة.

واستدعى الجيش الإسرائيلي سيارة المياه العادمة المخلوطة بمواد كيمائية، حيث أفرغت حمولتها على الطرق، والسيارات المتوقفة، وأمام المحال التجارية.

يشار إلى أن البلدات العربية في شرق القدس تشهد، ليلًا، مواجهات شبه يومية، ومنها ما يستمر حتى الصباح.

الجيش الإسرائيلي فلسطين القدس إسرائيل العيسوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

خالد الغندور بعد فوز الأهلي على الترجي: أنت محظوظ وعارف كسبت إزاي

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

تعليق مفاجئ من نجم الزمالك بعد هدف بيرسي تاو في الترجي

موضوعات متعلقة

سقوط صاروخ قرب مستوطنة إسرائيلية.. وصافرات في القدس

مصر تطالب العالم بعمل استباقي لوقف اعتداءات الاحتلال المستمرة على القدس |فيديو

ترشيحاتنا

رسيما.. أمين صندوق النادي الأهلي يعلن سداد غرامة كهربا للزمالك قريباً

نصف سكان العالم في خطر.. مخاوف من تبخر الماء بالمحيطين الهندي والهادئ

الأكثر ثوابًا في قيام الليل.. ذكر عظيم يجمع التسبيح والتحميد والتهليل لايفوتك

قعدة صلح قلبت بكارثة.. شاب يقتل أمه بسلاح أبيض في البحيرة| تفاصيل

خلال أداء مناسك العمرة.. سارة سلامة بالحجاب من أمام الكعبة

الأمور لم تحسم.. قرار قوي من كولر عقب فوز الأهلي على الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد كلب مذبوح يتجول في شوارع مسطرد.. وصرخات استغاثة لإنقاذه

أبرزها الغسيل .. 6 أخطاء احذر ارتكابها عند طهي الدجاج

الساعة بـ5 ملايين جنيه.. إطلالة نادين نسيب نجيم في قطر تثير الجدل

أنواع من المكسرات فعالة في خسارة دهون البطن.. احرص على تناولها

فيديو

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

يضر الجسم.. طبيبة تحذر من تناول هذا الجزء من الفراخ

مرتضى منصور يعلنها : قررت الرحيل | تفاصيل استقالة مجلس الزمالك ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ