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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال أداء مناسك العمرة.. سارة سلامة بالحجاب من أمام الكعبة

ساره سلامة
ساره سلامة

شاركت الفنانة سارة سلامه متابعيها وجمهورها بصورة جديده لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات "إنستجرام"


وظهرت سارة سلامة في الصور داخل الحرم مرتدية "عباءة" و"حجاب"ابيض، وعلقت: "الحمد لله انی قدرت احقق اكبر حلمفى حياتى وهو زيارة اطهر مكان على الارض بيت الله الحرام - اللهم اوعد كل مشتاق بزيارته وتقبلها منا ياااارب العالمين”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامه مسلسل "إسعاف يونس"، وحققت نجاحا كبيرا من خلاله، وهو من بطولةمحمدأنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمدفهميوعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز ،والعملمن إخراج معتز التوني.

اسعاف يونس الشوربجي الفنانة سارة سلامة هناء الشوربجي كريم محمود عبد العزيز مصطفى خاطر مسلسل اسعاف يونس أدعية في الحرم المكي الكعبة

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