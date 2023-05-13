خلال أداء مناسك العمرة.. سارة سلامة بالحجاب من أمام الكعبة

شاركت الفنانة سارة سلامه متابعيها وجمهورها بصورة جديده لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادلالصور والفيديوهات "إنستجرام"



وظهرت سارة سلامة في الصور داخل الحرم مرتدية "عباءة" و"حجاب"ابيض، وعلقت: "الحمد لله انی قدرت احقق اكبر حلمفى حياتى وهو زيارة اطهر مكان على الارض بيت الله الحرام - اللهم اوعد كل مشتاق بزيارته وتقبلها منا ياااارب العالمين”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة سارة سلامه مسلسل "إسعاف يونس"، وحققت نجاحا كبيرا من خلاله، وهو من بطولةمحمدأنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمدفهميوعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز ،والعملمن إخراج معتز التوني.