للرجال.. أشياء ابتعد عنها لصحة أطفالك

غالبًا ما يعتقد الكثير من الأشخاص أن صحة الأم فقط هي الضرورية لإنجاب طفل ، في حين أن هذه ليست الحقيقة الكاملة من أجل ولادة طفل سليم، من الضروري أن يكون كل من الأم والأب بصحة جيدة، إذا كنت في سن الخصوبة وترغبين في أن تصبحي أبًا ، فعليك أيضًا أن تعتني بصحتك بشكل خاص.

كشف الدكتور إم راجيني ، أخصائي أمراض النساء بمستشفى الرعاية، حيدر أباد ، الأشياء التي يجب على الرجال الاعتناء بها خلال موسم الصيف في سن الإنجاب وفقا لما نشره موقع هيلثي .

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يقول الأطباء أنه في الصيف يفقد الجسم المزيد من السوائل بسبب التعرق، لذلك من المهم جدًا شرب المزيد من الماء والسوائل الأخرى في هذا الموسم، أنت تشرب عصير الفاكهة وماء جوز الهند ومحلول الإلكتروليت في الصيف هذا يحافظ على الجسم رطب.

طرق زيادة عدد الحيوانات المنوية

بصرف النظر عن ذلك ، احمِ نفسك من حروق الشمس وأشعة الشمس القوية في الصيف لأن هذه الأشياء يمكن أن تؤثر على عدد ونوعية الحيوانات المنوية، يجب أن ترتدي ملابس ذات ألوان فاتحة وفضفاضة في الصيف وتحتفظ بقبعة عريضة على رأسك يجب على الرجال أيضًا وضع واقي من الشمس بدرجة عالية من عامل الحماية من الشمس لتجنب الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس.

طرق زيادة الخصوبة

يمكن أن يتأثر إنتاج الحيوانات المنوية وجودتها بالتعرض لدرجات الحرارة القصوى من الأفضل تجنب أحواض المياه الساخنة والساونا والبيئات المماثلة تريد إبقاء الخصيتين أبرد قليلاً من درجة حرارة الجسم نتيجة لذلك، يمكن أن يتم إنتاج الحيوانات المنوية بشكل صحيح يجب على الرجال ارتداء ملابس فضفاضة وملابس داخلية قطنية وتجنب ارتداء السراويل الضيقة للحفاظ على برودة الخصيتين.

طرق زيادة الخصوبة عند الرجال

تساعد ممارسة الرياضة يوميًا في الحفاظ على وزن صحي وتقليل التوتر وتحسين تدفق الدم ومع ذلك ، عليك ممارسة الرياضة فقط عندما تظل درجة الحرارة باردة. بصرف النظر عن ذلك ، قم بتضمين الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة في نظامك الغذائي هذا يحسن الصحة العامة ويساعد أيضًا في تكوين حيوانات منوية صحية.

الابتعاد عن التدخين والكحول

يمكن أن تؤثر السجائر والكحول على جودة وكمية الحيوانات المنوية سيكون من الأفضل تقليل أو تجنب استهلاك هذه الأشياء، من خلال وضع هذه النصائح البسيطة في الاعتبار، يمكنك الحفاظ على صحتك في سن الإنجاب، إذا كنت تعانين من أي مشكلة في الخصوبة ، يمكنك التحدث مع الطبيب. بعد إجراء بعض الفحوصات ، يمكن للطبيب أن يخبرك ما إذا كنت لا تعانين من مشكلة صحية أو مشكلة في الخصوبة الآن يجب أن تفهمي أن الأم ليست المسؤولة الوحيدة عن الإنجاب ، بل الأب أيضًا يجب أن يكونا بصحة جيدة من أجل الحمل. لذلك من اليوم نفسه ابدأ باتباع هذه النصائح التي أخبرها الطبيب.