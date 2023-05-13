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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبرمان: نتنياهو فشل منذ عام 2009 أمام حماس

ليبرمان: نتنياهو
ليبرمان: نتنياهو فشل منذ العام 2009 أمام حماس

هاجم عضو الكنيست الإسرائيلي وزعيم حزب إسرائيل بيتنا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية فشله أمام حركة حماس في غزة.

وقال ليبرمان في مقابلة أجرتها معه القناة 13العبرية، "إن النجاحات التي في غزة الآن هي بفضل الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية"، على حد قوله.

وأضاف ليبرمان، "أما فيما يتعلق برئيس الوزراء يجب أن نتذكر أنه تم انتخابه في عام 2009 وتبنى هدف القضاء على حماس ومنذ ذلك الحين تزداد حماس قوة"..

في ذات السياق قالت صحيفة معاريف العبرية صباح أمس الجمعة إن استمرار تحييد حركة عن العملية العسكرية التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة يشكل مشكلة حقيقية.


يشار إلى أن أقول ليبرمان جاءت في ظل استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ليومها الرابع، حيث لا زالت مئات الصواريخ تسقط على مدن جنوب ووسط البلاد، في ظل تزايد جهود الوسطاء للتوصل لوقف لإطلاق النار.

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