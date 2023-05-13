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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تحدد نساء تركيا الفائز في الانتخابات غدا؟

تركيا
تركيا

تشهد  تركيا غدا الأحد بداية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث من المتوقع أن تصوت كتلة نسائية معتبرة في الانتخابات، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.


تحشد الجمعيات النسائية المعارضة لانسحاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من "اتفاقية اسطنبول" التي تحمي النساء من العنف في البلاد، من أجل التصويت لصالح منافسه كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب "الشعب الجمهوري" الذي يقود أيضاً تحالف "طاولة الستة" المعارض لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

وتشكل النساء الفئة الأكثر تأثيراً في هذه الانتخابات بعد الشباب البالغ عددهم 6 ملايين ناخب والذين سيصوّتون للمرة الأولى، وفق ما يفيد آخر استطلاعات الرأي التي نشرتها هذا الأسبوع عدّة مؤسسات بحثية بينها "كوندا" و"ميتروبول" الشهيرتان في تركيا.

وانقسمت النساء إلى فئتين، الأولى مناهضة للرئيس التركي وستصوّت لكليتشدار أوغلو، والثانية مؤيدة له.

ويعود السبب في هذا الانقسام إلى وجود نساءٍ يؤيدن انسحاب البلاد من اتفاقية اسطنبول صيف العام 2021، وأخريات يعارضن هذه الخطوة التي أدت لتراجع شعبية أردوغان في صفوف النساء وأولئك المدافعين عن حقوقهن، وفق ما أفادت المحللة السياسية بانغي بشير.

وربما كانت الكتلة النسائية هي من ستساهم في تحديد الفائز في الانتخابات.

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