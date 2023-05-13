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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فضائح تلاحق ترامب.. امرأة تقتنص من الرئيس السابق تعويضا باهظا

ترامب
ترامب

أول مرة خصم لترامب تغادر المحكمة بابتسامة رضا بعد ان اقرت المحكمة على ترامب بدفع  تعويض بقيمه 5 مليون دولار على ما حدث قبل 27 عاما؛ قضية نسيها ترامب ولم تعد تذكرها كوارثه الانتخابيه إلا أن " جينكارور" اقنعت القضاء بان تداعياتها تمت من مسارها المهني بعد ما سخر انتقام الملياردير كل ما يملك للانتقام من سمعتها وظلت الكاتبة الصاعدة تطارد لوحدها مطاردة الساحرات لترامب؛ ولم تعد هذه القضايا مجرد فضائح بل تحولت جزء من سيرة المترشح الذي لا يتجاوز قضية حتى تطفو الأخرى للسطح وهي فرص للاعداء السياسيين الا أن تصدر عوانين الجرائد الصفراء في كل مرة جعل ترامب يكتسب مناعة يجعل الفضائح تتحول إلى مجرد حادثة لم تخدم حملته الانتخابيه  لن تمنع عنه احلام العودة في البيت الأبيض.

وعرضت قناة العربية الإخبارية تقريرا أفاد أن اتهام ترامب بشراء صمت ممثلة اباحية بأموال مشبوهة لم يزل الضباب عن الناخبين بين انتخاب ضحية او معاقبة مذنب قبل ان تنجح احداهن في ادانة ترامب.

وتابع التقرير أن ترامب لم يتذكر الحادثة او ربما ضاع اسمها وسط الكثيرات ليثبت عجزه عن التصالح مع الناخبات والذي لم يحصد الا 44% من الناخبات وذلك لأن النساء تحولنا لتحدي انتخابي قائم بذاته الا أنصاره لا يتأثرون بفضيحة او ادانة لكن اصواتهم لا تكفي وحدها ويتوجب عليه إقناع اصوات جديدة والبداية من حزب جمهوريين كثر باتوا يطالبون بمترشح جديد خوفا من ان يستغل ترند انصاره في المرحلة الاولى قبل ان يصير يوما ما اكبر من الحزب نفسه

5 مليون دولار ابتسامة أعداء أصواتهم الانتخابية

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