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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة الجبالي : 500 مليون طائر يمرون على مصر خلال الهجرة السنوية

الطيور المهاجرة
الطيور المهاجرة

قال أسامة الجبالي، مدير مشروع الطيور الحوامة، إن العالم أجمع يحتفي اليوم، باليوم العالمي للطيور المهاجر، وذلك لنشر الوعي بأهمية حماية الطيور المهاجرة على كوكب الارض.


وأضاف "أسامة الجبالي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك ما يقارب من 500 مليون طائر يمرون خلال هجرتهم على مصر سنويا، منوها بأن هناك 3 مواسم لهجرة الطيور.


واسترسل: هناك 350 نوع مهاجر من الطيور يمرون على مصر، وهناك 150 نوع من الطيور المهاجرة مقيمين في مصر، مشددا على أن موقع مصر الجغرافي جعلها مكان متميز لهجرة الطيور.


وأوضح أن الطيور الحوامة المهاجرة، يمرون بجنوب سيناء وشرم الشيخ، وهناك احتفالات اليوم بتلك الهجرة داخل شرم الشيخ، وذلك كـ نوع من أنواع جذب السياحة.


وشدد على أن مرور الطيور المهاجرة بمصر، دليل على صحة النظام البيئي، ونقاوة المياه في البحيرات، مشيدا باهتمام الدولة بالسياحة البيئية.

 

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