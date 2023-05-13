انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في سيناء

انطلقت اليوم، السبت، امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، الشهادة الإعدادية في مختلف المدارس بمراكز محافظة شمال سيناء، وسط إجراءات مشددة، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والخط والإملاء في الفترة الأولى لمدة ساعتين ونصف الساعة

6 أيام متتالية

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، أن امتحانات الشهادة الإعدادية تجرى اعتبارا من اليوم، السبت، وتستمر لمدة 6 أيام متتالية حتى يوم الخميس 18 مايو، ويؤديها 9243 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة موزعين على 88 لجنة على مستوى المحافظة، منها: 27 لجنة بمدارس العريش، و25 لجنة بمدارس بئر العبد، و12 لجنة بمدارس الحسنة، و14 لجنة بمدارس الشيخ زويد، و7 لجان بمدارس نخل، و3 لجان برفح.

وقال رضوان إنه تم تجهيز وإعداد اللجان وتزويدها بوسائل الإضاءة والتهوية الجيدة وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب، بجانب توفير زائرة صحية في كل مدرسة بها لجان امتحان.

وأضاف أنه بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تم إنهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، بدءًا من كتابة وطبع الامتحانات وحتى تسليمها إلى الإدارات التعليمية.

وأشرف حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، على عملية تسليم وتسلم الأسئلة لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للفصل الدراسي الثاني، وذلك من المطبعة السرية للامتحانات إلى الإدارات التعليمية الـ6.