دبلوماسي سعودي يكشف تفاصيل جديدة حول مفاوضات طرفي الصراع بالسودان

أعلن دبلوماسي سعودي، اليوم السبت، عن استمرار تواجد ممثلين عن أطراف الصراع في السودان داخل مدينة جدة السعودية.

وقال الدبلوماسي السعودي إلى وكالة رويترز: "طرفا الصراع السوداني سيستأنفان المحادثات غدا بناء على آلية تنفيذ إعلان جدة".

وأضاف: "المفاوضات بين طرفي الصراع في السودان ستركز على خطة لتسليم المساعدات الإنسانية وضمانات فتح ممرات آمنة وإزالة القوات من المناطق المدنية".

وتابع الدبلوماسي السعودي: "السعودية دعت البرهان إلى قمة الجامعة العربية المقررة في 19 مايو بجدة".

وكانت مدينة جدة السعودية قد شهدت توقيع اعلان بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.