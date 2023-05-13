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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخبراء الروس يدمرون الألغام الأمريكية والألمانية بمنطقة العمليات الخاصة في أوكرانيا

خبراء المتفجرات الروس
خبراء المتفجرات الروس يدمرون الألغام الأمريكية والألمانية

يقوم خبراء الألغام الروس كل يوم بتطهير أجزاء الطرق ومناطق التضاريس في منطقة العمليات الخاصة  فى أوكرانيا من الأجسام المتفجرة.


وعلى وجه الخصوص، قام الخبراء بتدمير الألغام الأجنبية التي يمكن تفجيرها عن بعد والتي نثرها المسلحون الأوكرانيون.


قال مقاتل من الوحدة الهندسية الملقب بـ "جوجل": "تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية نظام التفجير عن بعد. علينا أن نعمل على إيجاد وتحديد الألغام المتناثرة في المناطق الحرجة والمناطق المدنية. على وجه الخصوص، تستخدم القوات الأوكرانية ألغامًا أمريكية وألمانية يمكن تفجيرها عن بعد، وهي تشكل خطرًا ليس فقط على الأفراد والمعدات العسكرية، ولكن أيضًا على السكان المدنيين".


كما يقوم خبراء المتفجرات بتطهير المنطقة من الألغام المضادة للدبابات والأفراد، وكذلك القذائف والذخيرة غير المنفجرة، وفقا لقناة "زفيزدا".

وأضاف التقرير: "يفكك الخبراء أنواع مختلفة من الذخيرة التي تبقى في الغابة والقذائف التي لم تنفجر بعد إطلاقها والذخيرة التي تترك في مواقع القوات الأوكرانية، وهذا أمر خطير، لأن تحتها يمكن أن يكون هناك العديد من الفخاخ المفاجئة".

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