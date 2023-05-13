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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينشر تفاصيل حول اندلاع حريق بجوار بوابة النقب

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي ينشر تفاصيل حول حريق اندلع بغلاف غزة

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول الحريق الذي اندلع أمس في منطقة مفتوحة عند بوابة النقب.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان له، تحت بند سُمح بالنشر: إن "الحريق الذي اندلع مساء أمس في منطقة مفتوحة عند بوابة النقب نتج عن صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من شمال قطاع غزة"، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وتواصل إسرائيل شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، بدأتها بشكل مفاجئ فجر الثلاثاء 9/ مايو/ 2023، باغتيال ثلاثة من كبار قادة "سرايا القدس" -الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي- وهم طارق عز الدين، وجهاد غنام، وخليل البهتيني، إضافة لعدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، استشهدوا بفعل الغارات الإسرائيلية.

وخلال العملية، أقدمت إسرائيل على اغتيال قادة آخرين بارزين في سرايا القدس، وهم: علي غالي قائد الوحدة الصاروخية، ونائبه أحمد أبو دقة، وعضو المجلس العسكري إياد الحسني.

من جهتها ردت الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة عبر الغرفة المشتركة، على اغتيال قادة سرايا القدس، بقصف مكثف بمئات الصواريخ، لمستوطنات غلاف غزة وعسقلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس.

في حين شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات مكثفة على مواقع تتبع لسرايا القدس وأراض زراعية ومنشآت ومنازل مدنية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 33 فلسطينيًا بينهم 6 أطفال و3 نساء، وإصابة 147 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية.

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