نشرة المرأة والصحة.. 5 أبراج شديدة التشبث باسم الرومانسية... أسباب صادمة وراء وفاة الفنان عبد الكريم عبد القادر.. سعر ساعة أنغام في الكويت

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا بالكويت.

رحل عن عالمنا الفنان عبد الكريم عبد القادر بعد صراع مع مرض القلب وذلك عن عمر ناهز 80 عاماً،حيث كان يعاني من أمراض مزمنة وقد ساءت حالته في الأيام الأخيرة دخل بعدها الى المستشفى حتى وافته المنية، بحسب وسائل الإعلام الكويتية وذلك نرصد لكم أهم أسباب الإصابة بمرض القلب وأنواع أمراض القلب وفقا لموقع "healthdirect"

عادة ما يكون هناك طعم غريب في الفم بعد تناول أي أطعمة قوية مثل الثوم والبصل، في أوقات أخرى قد يكون سوء نظافة الفم أو مشاكل صحة الأسنان هي المسؤولة عن رائحة الفم الكريهة والمذاق السيئ.

لا يستطيع بعض الأشخاص الابتعاد عن شريكهم دون الاقتراب منهم طوال الوقت، وبهذا نعني، التشبث، هؤلاء الأشخاص لا يحترمون المساحة الخاصة لشريكهم ولا يراعون ما إذا كان شريكهم يحب تشبثهم أم لا، عند مواجهتهم ، يقدمون أعذارًا لكونهم رومانسيين وساحرين ، في حين أنهم في الواقع يتشبثون فقط!