عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قصة قرية في سويسرا يسكنها 100 شخص مهددة بالدمار لهذا السبب

قرية في سويسرا
قرية في سويسرا

تعيش قرية صغيرة في سويسرا ، حالة من الخوف والقلق بسبب خطر الانهيار الصخري الوشيك. 

وقد تم إجلاء أقل من 100 قروي في برينز خلال 48 ساعة فقط، وتم تحميل حتى الأبقار لإخراجها من المنطقة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، يعود السبب وراء هذا الإجلاء الطارئ إلى التحذيرات التي أطلقتها السلطات المحلية وعلماء الجيولوجيا بشأن خطر الانهيار الصخري الذي يمكن أن يحدث في أي لحظة. 

txt

رحيله أحزن السعوديين.. القصة الكاملة لسقوط مصور شهير من جبل السودة| فيديوجراف

txt

خلال بث مباشر| مواطن بدولة عربية يلقي سيارته من أعلى قمة جبل

وتشير التقارير إلى أن ما يقرب من مليوني متر مكعب من الصخور قد يتفكك عن الجبل، مما يهدد حياة السكان والممتلكات في المنطقة.

ويثير هذا الحدث تساؤلات حول سلامة المجتمعات الجبلية في جميع أنحاء العالم، خاصةً في ظل تغير المناخ العالمي الذي يؤثر على بيئة الجبال ويجعلها أكثر عرضة للتغييرات الجوية المفاجئة والتحولات الطارئة.

ويتعين على الحكومات المحلية والوطنية والعالمية أن تعمل بجد لتحسين سلامة المجتمعات الجبلية وتطوير الإجراءات الاحترازية لتقليل خطر الكوارث الطبيعية. 

أصبحت قرية برينز في كانتون جراوبوندن السويسري خالية الآن، بعد أن حكم عليها بأنها مكان خطر جيولوجي لبعض الوقت. وتم بناء القرية على أرض تنخفض باتجاه الوادي، مما أدى إلى انحناء برج الكنيسة وظهور شقوق كبيرة في المباني.

مع اقتراب الموعد النهائي للمغادرة، تم نقل أبقار برينز إلى مناطق آمنة، وكان لدى السكان، بمن فيهم الشباب وبعض كبار السن والأسر والمزارعين والأزواج المهنيين، يومين لمغادرة منازلهم.

وطُلب من السكان في وقت سابق من هذا الأسبوع إخلاء القرية بحلول مساء الجمعة، وتم إعلان حالة الطوارئ وإرسال فرق الإنقاذ والشرطة إلى المنطقة لمساعدة الأشخاص في عملية الإخلاء.

ومن المؤكد أن عملية الإخلاء كانت صعبة على السكان، إذ تركوا منازلهم وممتلكاتهم وتم إخلاء الحيوانات الأليفة، ولكن من الضروري أن يتم اتخاذ إجراءات صارمة لحماية السكان من الخطر الجيولوجي المحتمل في المستقبل.

قرية في سويسرا انهيار جبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

فخر أفريقيا.. الأهلي الخامس عالميا.. وقفزة تاريخية لبيراميدز في تصنيف الأندية.. شاهد

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

في العيد| رئيس شعبة القصابين: أتوقع وصول سعر كيلو اللحمة لـ350 جنيها

فيفا يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 .. تفاصيل

تراجع 30%|هبوط غير مسبوق بأسعار الحديد عالميا وهذا ثمن الطن الآن بمصر

ترشيحاتنا

تصريحات جنونية.. لماذا ستكون ولاية ترامب الثانية أسوأ من كل شيء؟

مصطفى عاطف مدافعا عن الأزهري: تحبون أشياء بعيدة عن الأخلاق وتستنكرون محبة العلم وأهله

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

أصبح أيقونة.. سوداني يخطف الأضواء من الحرب بالخرطوم |شاهد ماذا فعل

قصة قرية في سويسرا يسكنها 100 شخص مهددة بالدمار لهذا السبب

قناة إسرائيلية: هجوم صاروخي مضاد للدروع أطلق من غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تغفل عنها .. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بعد الإستيقاظ مباشرة؟

شبه بعض.. صور أثارت الجدل لـ إيمان العاصي وابنتها

اللون والتصميم.. 3 أخطاء أفسدت إطلالة أنغام في حفلها بالكويت

كسول ومرهق.. تناول هذه الأطعمة يحارب التعب المزمن

فيديو

مفاجأة في حالة الطقس.. انخفاض درجات الحرارة وتحذير من اضطراب الملاحة

وضع مخل.. كواليس القبض على مؤدي مهرجانات وفتاة بفيلا الشيخ زايد| فيديوجراف

زلزال يضرب الذهب وتراجع كبير في سعر الجرام.. شاهد

كرم ربك.. قصة سعودي يبحث عن أمه المصرية منذ 32 عاما|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ