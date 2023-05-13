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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"ما يضمره السرد ويعلنه".. كتاب أزمات الرواية العراقية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن مؤسسة رمزي عقراوي للترجمة والطباعة والنشر والتوزيع، كتاب جديد للكاتب والروائي ياسين شامل بعنوان(مايضمره السرد ويعلنه) من تصميم الفنان تضامن علي العضب، وبغلاف مميز وجميل للفنان فاروق حسن. 

ويضم الكتاب الذي جاء بواقع 166 صفحة عدد من العناوين المهمة منها "فعل السرد، والتشويق، وسحر السرد، وفتنة السرد، واستجابة القارئ، وكتابة الرواية قراءة الرواية، الهوية والسرد، السرد والجمال، السرد والحكاية، عن الرواية العراقية مابعد 2003 الفكرة. البنية "الشخصية، الحدث، الزمن، المكان، التطبيقات الاجرائية.

 

وينطلق الكاتب ياسين شامل، في هذا الكتاب، في قراءة في الرواية العراقية بعد 2003 كرواية" فتاح فال" للروائي عباس حداد، ورواية" للمفتاح وجوه عدة" للروائي مهدي ازبين، ورواية "رسائل رطبة" للروائي نبيل جميل، وقد اختار هذه الروايات كإنموذج حسب رؤيته للرواية العراقية مابعد التغيير التي تعاملت مع الواقع العراقي الاجتماعي والسياسي وتناولت فترة زمنية محددة.

 

يذكر ان الكاتب ياسين شامل من مواليد البصرة، عضو اتحاد الادباء والكتاب، عضو المشغل السردي في البصرة، شارك في الورش الفنية التي تعنى بالقصة والرواية، نشر قراءات لعدة كتب في مواضيع مختلفة منها الرواية والقصة القصيرة والشعر. صدر له اكثر من "11" مؤلف يخص القصة والرواية منها ملف بروك "رواية" عن دار وراقون، ونساء ماهر الخيالي عن دار شهريار، والحزن الابيض عن دار الهجان، ورواية الجبان عن دار امل الجديدة وغيرها الكثير.

مؤسسة رمزي عقراوي للترجمة والطباعة ياسين شامل مايضمره السرد ويعلنه الفنان تضامن علي العضب فعل السرد والتشويق

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