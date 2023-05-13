عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على إسرائيل

صاروخ
صاروخ

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم السبت، عن إطلاق عدة صواريخ في ساعات الصباح الباكر باتجاه المستوطنات المحيطة بغزة، وكان من بينها صاروخ مضاد للدبابات.

وقالت القناة، إن الفصائل الفلسطينية أطلقت أمس الجمعة صاروخا مضادا للدبابات لأول مرة منذ بداية القصف على الأراضي المحتلة.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول الحريق الذي اندلع أمس في منطقة مفتوحة عند بوابة النقب.

وقال المتحدث باسم الجيش في بيان له، تحت بند سُمح بالنشر: إن "الحريق الذي اندلع مساء أمس في منطقة مفتوحة عند بوابة النقب نتج عن صاروخ مضاد للدبابات أُطلق من شمال قطاع غزة"، مؤكدًا عدم وقوع إصابات أو أضرار.

وتواصل إسرائيل شن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، بدأتها بشكل مفاجئ فجر الثلاثاء 9/ مايو/ 2023، باغتيال ثلاثة من كبار قادة "سرايا القدس" -الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي- وهم طارق عز الدين، وجهاد غنام، وخليل البهتيني، إضافة لعدد من المواطنين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، استشهدوا بفعل الغارات الإسرائيلية.

وخلال العملية، أقدمت إسرائيل على اغتيال قادة آخرين بارزين في سرايا القدس، وهم: علي غالي قائد الوحدة الصاروخية، ونائبه أحمد أبو دقة، وعضو المجلس العسكري إياد الحسني.

اطلاق صاروخ الجيش الإسرائيلي الأراضي المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد تدخل عاجل من الحكومة وعيار21 مفاجأة

بسبب ضرر مالي تجاوز 9 ملايين دولار| إحالة قيادات سابقة بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للمحاكمة

هدف مضحك.. رسالة ساخرة من خالد الغندور عقب ثلاثية الأهلي أمام الترجي

بعد مقترح غلق الجزارات أسبوعين.. اللحمة البلدي بـ250 جنيها في هذه الأماكن

الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن طقس يومي الثلاثاء والأربعاء

هيشجعوا الأهلي.. مفاجأة مدوية تقود الزمالك إلى كأس العالم للأندية 2025

خالد الغندور: الاهلي يبدع .. واللاعب دا مضى خلاص

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد حسم الأهلي الوصول لنهائي إفريقيا

ترشيحاتنا

وزارة الشباب تشارك في أولى جلسات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030

للهروب من أحكام جنائية.. مهندس زراعي يستخرج شهادة وفاة لنفسه بالقليوبية

السبكي: مصر تتبنى استراتيجية تشجع القطاع الخاص على الاستثمار بالقطاع الصحي

البداية للسياسة.. انطلاق أولى الجلسات النقاشية من الحوار الوطني غدا

سقوط عصابة بالقاهرة تسرق السيارات وتقطعها لأجزاء لبيعها

القومي للمرأة يطلق المرحلة الأولي من حملة لطرق الأبواب بعنوان بلدى أمانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طعم غريب| 5 مذاقات في الفم تشير إلى مشاكل صحية متعددة

بعد الشائعات.. هذه هي الحالة الوحيدة لمشاركة الزمالك في كأس العالم للأندية

سعر ساعة أنغام في الكويت يشعل السوشيال ميديا| رقم صادم

صورة ملكية ترصد 3 أفراد سيحكمون بريطانيا

فيديو

مش الفلوس.. أسامة نبيه يكشف أسباب رحيل نجله عن الزمالك.. فيديوجراف

رقص وغناء رومانسي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب|شاهد

كان بيجيلي رسايل تهديد من الجمهور.. إيمان العاصي فى حوار مثير عن مسلسل جعفر العمدة

عبستك إزاي وإنتي مش بستاني.. حسن شاكوش يسخر من أخطائه الإملائية ويؤلف أغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ