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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استطلاعات للرأى: تقدم أغلو على أردوغان فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات التركية
الانتخابات التركية

قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن آخر استطلاعات للرأي خاصة بالانتخابات التركية أثبتت تقدم كمال كليجدار أوغلو، ولو بنسبة طفيفة أمام رجب طيب أوردوغان، لافتًا إلى أن هذه النسبة ليست مريحة، خاصة أن المعارضة التركية وكمال كليجدار أوغلو يطالبان المواطنين الأتراك بحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى.

وأضاف عمر أحمد، خلال مداخلة عبر سكايب بفضائية القاهرة الإخبارية، أن هذا يعني أن يحصل كمال كليجدار أوغلو على أكثر من 50% أو حتى 51%، منعًا لحصول أي اعتراضات ربما من الجانب الحكومي على نتائج الانتخابات، إن جاءت فوق الـ50% بنسبة قليلة، وهذا سيجر الاعتراضات بشكل كبير.

وأوضح عمر أحمد، أن هذه النسبة لا تشكل راحة بالنسبة لأحزاب المعارضة، لافتًا إلى أن أحزاب المعارضة هنا لديها ادعاءات كبيرة جدًا، تقول بأن هناك فروقا كبيرة في النسبة التي يحصل عليها مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، قد تصل إلى 6 أو 7 نقاط.

وأشار إلى أن  ما تقوله أحزاب المعارضة بأن الحسم من الجولة الأولى هو تحصيل حاصل، وأن هذا الأمر تأكد بعد انسحاب محرم إنجه من السباق الرئاسي، على اعتبار أن نصف الأصوات التي كانت سوف تذهب إلى محرم إنجه، ستعود إلى حزب الشعب الجمهوري  ومرشحه الرئاسي كمال كليجدار.

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