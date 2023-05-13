فتاوى تشغل الناس|التصرف الشرعي لمن انتقض وضوؤه في آخر ركعة ..حكم تلقين المصلي التشهد ..هل حضور خطبة الجمعة واجب أم تكفي الصلاة فقط ؟

فتاوى وأحكام

حكم من انتقض وضوؤه في التشهد الأخير هل يعيد الصلاة مرة تانية ؟

آراء الفقهاء حول الدعاء أثناء الوضوء

حكم الكلام أثناء الوضوء وهل يعد باطلا؟ الأزهر للفتوى يرد

حكم تلقين المصلي التشهد في الصلاة إذا عجز عن حفظه.. الإفتاء توضح

حكم زيارة القبور يوم الجمعة .. هل تجوز للنساء؟

هل حضور خطبة الجمعة واجب أم تكفي الصلاة فقط ؟

حكم المماطلة في سداد الديون .. حرام شرعًا بهذه الحالة

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذا الملف .

فى البداية .. قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه إذا انتقض الوضوء أثناء الصلاة يجب عليك الخروج فورا من الصلاة، ولا يجوز لك أن تتمها لنهايتها، وكذلك إذا انتقض الوضوء وأنت في التشهد الأخير اقطع الصلاة ثم أعدها من البداية".

وأوضح علي جمعة أن هناك بعضا من المصلين يقول "هل ممكن أن أبدأ الصلاة من لحظة انتقاض الوضوء؟"، بمعنى أنه إذا انتقض وضوؤه في الركعة الثانية مثلا، عليه أن يجدد وضوءه ويصلي من الركعة الثانية، وهذا اعتقاد خاطئ يقع فيه البعض، ولكن يجب عليه أن يعيد الصلاة من بدايتها.

وأضاف علي جمعة: “وكذلك الإمام إذا انتقض وضوؤه فعليه أن يقطع الصلاة ويذهب ليجدده، ولكن عليه استخلاف شخص من المأمومين ليكمل الصلاة ولا يعيدها من البداية”.

وتابع المفتي السابق: "وإذا انتقض وضوء الإمام وهو في السجود، فعليه أن يقطع الصلاة ويقوم إلى أقرب شخص مأموم خلفه ويطرق على ظهره خفيفا ليفهم أنه استخلفه في إمامة المصلين".

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء فرقوا بين الدعاء أثناء الوضوء وكلام الناس أثناء الوضوء، فقالوا إن كلام الناس أثناء الوضوء غير مستحب أو مكروه.

وأضاف "فخر"، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» فى إجابته عن سؤال مضمونه « ما حكم الدعاء أثناء الوضوء؟»، أن جمهور الفقهاء قالوا إنه لا مانع من الدعاء، بل إنهم استحسنوا لكل عضو دعاءً، فقالوا عندما يبدأ بالمضمضة يقول: “اللهم ارزقنى تلاوة القرآن وأعنى على ذكرك وشكرك حسن عبادتك”، وعندما يستنشق يقول: “اللهم أرني رائحة الجنة ولا ترني رائحة النار”، وعندما يغسل يده اليمني يقول: “اللهم آتني كتابي بيمني ولا تؤتني كتابي بشمالى ولا من وراء ظهرى”، وعندما يمسح على شعره يقول: “اللهم أظلنى بظلك يوم لا ظل إلا ظلك”، وعندما يمسح أذنه يقول: “اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه”، وعندما يمسح رقبته يقول: “اللهم اعتق رقبتي من النار”، وعندما يغسل رجله اليمين يقول: “اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الأقدام”، وعندما يغسل رجله اليسرى يقول مثل ذلك.

وأشار الى أن جمهور الفقهاء قالوا إنه لا مانع من الدعاء أثناء الوضوء ولكن بشرط أن لا يعتقدوا أن هذه الأدعية واردة ومأثورة عن سيدنا رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، لأن هناك كثيرا من الأحاديث الضعيفة التى لم تثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ولكن بعض الفقهاء قالوا إنه يكره الدعاء عند الوضوء حتى لا يتحدث المتوضئ بأى شيء أثناء الوضوء.

أجاب الشيخ محمود السيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال يقول "هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟

وقال محمود السيد، في فيديو خاص لصدى البلد، إن الوضوء في حد ذاته عبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى، وكان النبي من هديه أن يدعو الله وهو يتوضأ فكان النبي يذكر الله قبل الوضوء وأثنائه وبعده.

وأشار عضو مركز الأزهر العالمي، أننا نتعلم من ذلك أن الإنسان وهو يتوضأ فهو في عباده، ولذلك قال النبي (من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظافره).

وأوضح، أنه لذلك على المسلم أن يغتنم وقت الوضوء ويحسن الوضوء ، منوها أن الكلام أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء ولكن الأولى والأفضل أن الإنسان يمتثل لهدي النبي ويذكر الله ويحسن الوضوء.

وذكر أن النبي الكريم كان من دعائه أثناء الوضوء (اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي في رزقي) فعلى المسلم ألا ينشغل وقت الوضوء بغير الذكر والعبادة ولا يضيع هذه اللحظات في كلام لا داعي منه في هذا الوقت.

ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي.

يقول السائل: نرجو منكم بيان ما يُقال عند العجز عن قول التشهد في الصلاة؟ فإن والدتي لا تحفظ التشهد، ولا تستطيع قراءته من ورقة، فما الواجب عليها أن تفعل حتى تكون صلاتها صحيحة؟ وهل يجوز لي أن أجلس بجانبها أثناء الصلاة، وإذا حان وقت التشهد أقرأه عليها وتردد وراءي حتى يتيسر لها حفظه؟

وقالت إذا كان المصلِّي لا يحفظ التشهد ولا يستطيع ذلك، وأيضًا لا يستطيع قراءته من ورقة أو نحو ذلك كشاشة التليفون مثلًا، فلا حرج من وجود من يعينه بالجلوس بجانبه لتلقينه صيغة التشهد عند الصلاة، فإذا أتى موضع التشهد الأول قال له قُل كذا وكذا، فإذا وصل إلى التشهد الأخير قال له قُل كذا وكذا، فإن تعذر ذلك عليها فإن المصلِّي يأتي ببدل التشهد من التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل بقدر التشهد، فإن عجز عن ذلك كله فإنه يجلس بقدر التشهد، ثم يُكْمِل صلاته حتى يُسلِّم، والصلاة صحيحة.

عن حكم زيارة القبور يوم الجمعة ، قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زيارة القبور مستحبة وفيها من العظة والاعتبار والتذكير بالموت لصاحبها، وكذلك فيها من انتفاع الموتى بهذه الزيارة والدعاء لهم.

وأضافت لجنة الفتوى، في ردها عن حكم زيارة القبور يوم الجمعة، أن أفضل وقت لزيارة القبور عند أئمة الحنفية، هو يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده.



وأشارت إلى أن أفضل وقت لزيارة القبور، عند أئمة المالكية هو يوم الجمعة ويوما قبله ويوما بعده، والراجح عندهم من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.

وذكرت أن أفضل وقت لزيارة القبور، عند أئمة الشافعية، من عصر يوم الخميس إلى طلوع شمس يوم السبت.

وأوضحت، أن أفضل وقت لزيارة القبور، عند أئمة الحنابلة ، يوم الفجر بعد الفجر وقبل طلوع الشمس وقيل لا تتأكد الزيارة في يوم دون يوم.

ورد إلى دار الإفتاء سؤال يقول صاحبه:" هل حضور خطبة الجمعة واجب على المصلي "؟.

رد الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق مفتي الجمهورية، خلال البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، إن حضور خطبة الجمعة واجب على كل مصل، حيث إن الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان في الصحيحين أنه قال ﷺ: "الرائح إلى الجمعة في الساعة الأولى كالمقرب بدنة، وفي الساعة الثانية كالمقرب بقرة، وفي الساعة الثالثة كالمقرب كبشًا، وفي الرابعة كالمهدي دجاجة، والخامسة كالمهدي بيضة".

وأضاف "عاشور"، أن الملائكة يكتبون أسماء الحاضرين إلى الصلاة، منوها بأن خطبة الجمعة هي ذكر لله، والخطبة تعادل ركعتين من صلاة الظهر.

يقول مجمع البحوث الإسلامية إن عدم سداد الديون أو المماطلة في سداد الديون حرام شرعا، والقادر على سداد الديون ولم يسدد آثم شرعا وعليه وزر، واستشهد مجمع البحوث الإسلامية بما قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مطل الغني ظلم».



ويشير الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء إلى أن المماطلة في سداد الديون مع القدرة على السداد حرام شرعا ولا يجوز ويعد أكلًا لأموال الناس بالباطل لأن صاحب الحق له أن يطالب بحقه، والمدين ظالم لنفسه أولًا قبل أن يكون ظالم لغيره مستشهدا بالحديث النبوي ما رؤى عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم- «مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ»، مُتَّفقٌ عليه.



وأكد أمين الفتوى أن عدم سداد الديون والمماطلة فيها وهو غني قادرٌ على الوفاء؛ ظلم مشيرا إلى أن الواجب على الإنسان أن يبادر بالوفاء إذا كان له قدرة، ولا يحل له أن يؤخر، فإن أخر الوفاء وهو قادر عليه كان ظالمًا .