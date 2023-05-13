الجيش الإسرائيلي يعلن قصف 325 هدفا لـ«الجهاد» واعتراض 340 صاروخا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، "قصف 325 هدفا لحركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "منظومة القبة الحديدية اعترضت 340 صاروخا منذ الثلاثاء الماضي"، مؤكدا "إطلاق 5 صواريخ على سديروت وغلاف غزة واعتراض 2 منها وسقوط 3 في منطقة مفتوح".

في هذه الأثناء، أفادت القناة الإسرائيلية 13، بأن "صاروخا مضادا للدروع أطلق أمس، الجمعة، من قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء العملية العسكرية"، مشيرة إلى أن هناك "تعليمات مشددة لسكان المستوطنات المحاذية للسياج الحدودي مع غزة بعدم الخروج من المنازل".

كما أعلن الجيش الإسرائيلي، "قصف 6 منصات لإطلاق صواريخ وقذائف هاون وصواريخ مضادة للدروع للجهاد الإسلامي في قطاع غزة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس، الجمعة، اغتيال القيادي في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، إياد الحسني، ليرتفع بذلك عدد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل منذ بدء عمليتها العسكرية فجر الثلاثاء إلى 6.



