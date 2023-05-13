شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

كشف تحليل صادر من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي عن كارثة تهدد نصف سكان العالم بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما اثار الجدل والمخاوف حول تأثر هؤلاء بشح مائي .

امريكا تحذر من شح مائي يصيب نصف سكان العالم

ارتكز التحليل على الاستراتيجية المحدثة التي أصدرتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادئ في فبراير 2022، وتؤكد هذه الاستراتيجية التزام الولايات المتحدة بتعزيز السلام والازدهار في المنطقة التي تمتد من المحيط الهندي إلى جزر المحيط الهادئ، وهي موطن لما يقرب من نصف سكان العالم وحوالي ثلثي اقتصاده ومن ثم فيتوقع أن تدفع النمو الاقتصادي في العقود القادمة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.