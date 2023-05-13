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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة : 500 دارس يجتازون اختبارات مشروع "المصريون يتعلمون لمحو الأمية"

صدى البلد

تتابع وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، الإختبارات الفورية لمحو الأمية من خلال مشروع المصريون يتعلمون خلال شهر مايو، والتي اجتازها ٥٠٠ دارس امي علي مستوي محافظة القاهرة.

جدير بالذكر انه تمت الاختبارات داخل مراكز شباب محافظة القاهرة (روض الفرج -  ١٥ مايو - زهراء المعادي -  منشية ناصر -  الفسطاط - الزاوية الحمراء - النهضة - عزبة النخل - شبرا).

وأشادت نجوي صلاح، رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، بالجهد المبذول من فريق عمل مشروع المصريون يتعلمون من الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ومديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية.

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