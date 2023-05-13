توثيق الهوية المعمارية ورصد التاريخ الاجتماعي.. أهداف مبادرة ذاكرة المدينة

قال خالد سعد، الخبير الأثري، إن مصر لديها زخم وتراث لا مادي كبير للغاية، متابعا: مبادرة ذاكرة المدينة تستهدف توثيق الهوية المعمارية ورصد التاريخ الاجتماعي.

وأضاف "خالد سعد" خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن جهاز التنسيق الحضاري، يعمل على إعادة الهوية البصرية لمباني قصر النيل، متابعا:" ستشعر عند رؤية تلك العمارات والمباني وكأنك تعيش في أوروبا.



وأكمل: مبادرة ذاكرة المدينة، لاقت تفاعل وإعجاب كبير من قبل المواطنين، وذلك لرغبتهم المستمرة في إظهار الهوية المصرية بشكل واضح امام الجميع، من خلال تطوير المباني المعمارية.



ولفت إلى أن مبادرة ذاكرة المدينة تستهدف رصد الأحوال الاجتماعية لقاطني المناطق التراثية في مصر قديما، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على التراث المعماري.