الشباب والرياضة: 500 دارس يجتازون الاختبارات الفورية ضمن مشروع "محو الأمية"

تتابع وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب، الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، الإختبارات الفورية لمحو الأمية من خلال مشروع المصريون يتعلمون خلال شهر مايو بمشاركة ٥٠٠ دارس امي علي مستوي محافظة القاهرة.

والجدير بالذكر انه تمت الاختبارات داخل مراكز شباب محافظة القاهرة (روض الفرج - ١٥ مايو - زهراء المعادي - منشية ناصر - الفسطاط - الزاوية الحمراء - النهضة - عزبة النخل - شبرا).

وأشادت نجوي صلاح - رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب ،بالجهد المبذول من فريق عمل مشروع المصريون يتعلمون من الإدارة العامة للبرامج التطوعيةوالكشفية ومديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية.