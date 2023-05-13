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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

ياسمين فؤاد: البيئة ليست دربًا من الرفاهية

صدى البلد

أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على جهود الدولة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة، مشددة على أن ذلك يثبت فعليًا أن البيئة ليست دربًا من الرفاهية.

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إجتماعًا مع الدكتورة نادية مكرم عبيد الرئيس التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري) وفريق عمل المركز، وذلك لإعداد ومناقشة الملامح الرئيسية لتقرير حالة البيئة فى مصر لعام ٢٠٢٢ والذي يتم إعداده من قبل الوزارة بالتعاون مع المركز.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال اللقاء شكرها للدكتورة نادية مكرم عبيد ولمركز سيداري على التعاون فى إصدار تقرير حالة البيئة فى مصر عام 2020، مبدية تطلعها لإصدار تقرير عام 2022 بشكل مختلف، ومؤكدة أن المرحلة التي تمر بها الدولة المصرية  من بعض التحديات الإقتصادية والتنموية تُحتم على كل فرد تأدية الدور الذي عليه وبذل المزيد من العطاء والجهد لرفعة هذا الوطن.

 البيئة ليست دربًا من الرفاهية

وتابعت وزيرة البيئة أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية فى عام 2019 كان العمل على تطوير قطاع البيئة وخلق روابط بين البيئة والتنمية الاقتصادية وترجمة ذلك فعليًا على أرض الواقع، مشيرة إلى النجاح الذي تحقق فى ذلك من خلال عدة نماذج كتوفير فرص عمل خضراء ومصادر للرزق جراء النجاح فى القضاء على السحابة السوداء والتعامل مع قش الأرز كمنتج إقتصادي، إضافة إلى تحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوان إلى طاقة (وحدات البيوجاز) التى تم التوسع فيها فى قرى الريف المصري من خلال مشروعات "حياة كريمة"، فضلاً عن جهود الدولة المصرية في تطوير المحميات الطبيعية وإدارتها بطريقة مستدامة، مشددة على أن ذلك يثبت فعليًا أن البيئة ليست دربًا من الرفاهية.

وأكدت وزيرة البيئة خلال الإجتماع على أهمية إظهار تقرير حالة البيئة فى مصر لعام 2022 للبعد الإنساني والإقتصادي، مشيرة إلى العمل خلال الفترة الماضية على ملف المحميات الطبيعية ودمج المجتمعات المحلية فى المحافظة عليها وإحياء التراث والثقافى والفنى والعادات الخاصة بتلك المجتمعات داخل المحميات.

من جانبها أعربت الدكتورة نادية مكرم عبيد عن سعادتها بالتعاون القائم بين وزارة البيئة ومركز سيداري فى إعداد تقرير حالة البيئة فى مصر لعام 2022 وتقديم كل ما هو أفضل للدولة المصرية، مبدية سعادتها وترحيبها بلقاء الوزيرة داخل مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، كما تفخر أن تكون وزيرة البيئة نائبة رئيس مجلس أمناء مركز (سيداري).

وتواصل وزارة البيئة تعاونها مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيدارى" فى إصدار تقريرها السنوي عن حالة البيئة في مصر، ومواصلة العمل على بناء قدرات جيل جديد من شباب الوزارة، قادر على صياغة وإعداد التقرير على أحدث التكنولوجيات والممارسات الموجودة عالميًا.

جدير بالذكر أن تقرير حالة البيئة هو تقرير وطني، ويعد أحد آليات المراجعات البيئية فى مصر، ويتم إعداده سنويّا للوقوف على مسار تحقيق الأهداف المنشودة في قطاع البيئة المصري. 

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