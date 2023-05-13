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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

6 ميداليات للبعثة المصرية في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية بإيطاليا

صدى البلد

حقق المنتخب الوطنى لألعاب القوى البارالمبية إنجازا كبيرا فى اليوم الأول لبطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى البارالمبية، والتى تقام فى إيطاليا فى الفترة من 9 وحتى 15 من مايو الجارى، حيث حصلت البعثة المصرية على 6 ميداليات متنوعة، منها 4 ميداليات ذهبية وواحدة فضية وواحدة برونزية.

وحصل كل من اللاعبين محمد كمال في رمي القرص برصيد 49.70 نقطة، وإبراهيم بدر فى منافسات رمى الرمح.

فيما حقق اللاعب إبراهيم بدر الميدالية الذهبية فى منافسات الرمح، والمركز الأول برصيد 29.31.

وحقق اللاعب كريم محمود عبد التواب الذهبية الثالثة فى سباق 100 متر عدو.

وكانت الذهبية الرابعة من نصيب اللاعب عبد العزيز هاشم فى سباق 100 متر عدوا.

وحقق اللاعب عبد الرحمن شبيب ميداليتين؛ الأولى الميدالية الفضية فى سباق 400 متر، والثانية برونزية سباق 100 متر عدو.

وسوف تنطلق منافسات اليوم فى عدد من السباقات، ومن المنتظر تحقيق عدد من الميداليات المتنوعة.

وتضم بعثة ألعاب القوى البارالمبية كلا من شعبان الخطيب، عضو مجلس الإدارة، رئيسا للبعثة، ومعه كل من أسامة فؤاد، مدرب الجرى، وياسر فتحى، مدرب عام رمى، وأحمد خيرى، مدرب رمى، ومحمود رمضان العطار، إداريا.

فيما تضم قائمة اللاعبين إبراهيم بدر، وعبد العزيز هاشم، وأحمد شعيب، وكريم عبد التواب، ومحمد كمال، وعبد الرحمن يوسف شبيب، وباسم رجب عبد المولى، وجمعة محمد عبد الحميد عليمى.

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