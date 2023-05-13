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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نتائج اليوم الأول من بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي

صدى البلد

انتهت منافسات اليوم الأول من بطولة الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، المقامة خلال الفترة من 12 وحتى 15 مايو الجاري، على الصالة المغطاة رقم 4 فى ستاد القاهرة  برعاية  اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى وبحضور كابتن عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية ورئيس اللجنة الفنية لرفع الأثقال الدكتور علي السعدني وكابتن محمد علي إسماعيل نائب رئيس اللجنة الفنية وخالد عبدالسميع عضو وكابتن طلعت الصادق عضو وكابتن شعبان يحي عضو.

ويشارك في البطولة 25 هيئة رياضية ممثلة في 270 لاعب ولاعبة، حيث إن إجمالي عدد اللاعبين 200 لاعب، و 70 لاعبة.

وأقيم فى اليوم الأول  منافسات 4 أوزان للسيدات، وهم وزن 41 كجم وقد شارك به 3 لاعبات، ووزن 45 كجم الذي شارك به 5 لاعبات، بالإضافة إلى وزن 50 كجم وشارك به إجمالي 6 لاعبات، بينما شارك في وزن 55 كجم إجمالي 6 لاعبات.

بينما أقيمت منافسات الرجال في ثلاث أوزان مختلفة، وهم، وزن 49 كجم حيث شارك 15 لاعب و 2 رواد، بينما شارك في وزن 59 كجم إجمالي 15 لاعب و 4 رواد، وفي وزن 65 كجم شارك 22 لاعب و 4 رواد.

وقد جاءت المراكز الأولى من منافسات الرجال كالتالي:- 


وزن 49 كجم

- هادي صوائيل هابيل يحصل على المركز الأول.
- ممدوح قذافي حيدر يحقق المركز الثاني.
- أحمد سمير محمد عبد الله يحصد المركز الثالث.

 

وزن 59 كجم

- محمد سعيد محمد يحصل على المركز الأول.
- تامر علي عبد العزيز يحقق المركز الثاني.
- طه سعيد عبد الفتاح يحصد المركز الثالث.
- عاطف نبيل عبد السلام يحقق المركز الثالث.

وزن 65 كجم

- شريف عثمان خليفة يحقق المركز الأول.
- حسام جمعة علي حسين يحصل على المركز الثاني.
- مندي أحمد عبد العظيم يحصد المركز الثالث.
- رضا السيد عبد الحميد يحقق المركز الثاني في الرواد.
- عاطف سيد علي يحصل على المركز الثالث في الرواد.

أما فقد جاءت نتائج منافسات السيدات

 كالتالي:- 


وزن 41 كجم

- إيناس عبد العال الجبالي تحقق المركز الأول.
- نادية حسن يحيى تحصد المركز الثاني.
- منى سعيد فهمي تحصل على المركز الثالث.

وزن 45 كجم

- زينب السيد خليفة تحصد المركز الأول.
- مروة حسن إبراهيم تحقق المركز الثاني.
- أشرقت عصام علي محمد تحصل على المركز الثالث.

وزن 50 كجم

- أميمة حسن السيد تحقق المركز الأول.
- صباح محمد عبد الفتاح أحمد تحصل على المركز الثاني.
- عزيزة أحمد السعيد تحصد المركز الثالث.

وزن 55 كجم

- ريحاب أحمد رضوان تحقق المركز الأول.
- حسناء إبراهيم محمد تحصد المركز الثاني.
- ميادة زين يوسف تحصل على المركز الثالث.
- حنان أحمد عبد اللطيف تحقق المركز الأول في الرواد.

ويواصل عماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية المصرية، المتابعة باستمرار مع جميع الأندية والهيئات وجميع المنظمين والمشرفين على تنظيم البطولة، ومعه محمود الشربيني مدير البطولة الذي يبذل قصارى جهده  لكي تكون البطولة على أعلى مستوى من التنظيم.

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