إد شيران يقدم تجاربه الشخصية بألبومه الجديد Subtract

أصدر النجم العالمي إد شيران ألبومه الجديد ، الذي يحمل عنوان إشارة الطرح "-" (subtract) عبر Asylum/Atlantic بعد سلسلة من الألبومات الرمزية والتي حملت شعارات عالم الرياضيات.

حيث يعود إد في هذا الألبوم إلى جذوره ويقدم فيه تجاربه الشخصية الأكثر صدقاً بعد مرحلة من الحزن والصعوبات التي مر بها خلال السنوات الماضية.

ويقدم هذا الألبوم واحد من أشهر نجوم العالم بأكثر حالاته ضعفاً وشفافية، وقبل إصدار الألبوم بشكل كامل، أصدر إد بشكل مستقل أغنية "Eyes Closed" وأغنية "Boat" العملين الذين حققا نجاحاً كبيراً وتصدرا سباق الأغاني.

ويعتبر هذا الألبوم نتيجة تخطي إد حدود مهنته كموسيقي ليغوص في أعماق تجاربه الشخصية. تعاون فيه مع آرون ديسنر (ذا ناشيونال) في الكتابة والإنتاج بعد ان تعرفا على بعض من خلال صديقتهما المشتركة تايلور سويفت. معاً، كتب الثنائي أكثر من 30 أغنية في شهر فبراير العام الماضي، واختارا في النهاية 14 أغنية متصلة بأكثر الأنماط الموسيقية جرأة وشعبية.

حول الألبوم يقول إد: كنت أعمل على Subtract لمدة عقد من الزمان، في محاولة لنحت الألبوم المثالي، وكتابة وتسجيل مئات الأغاني برؤية واضحة لما اعتقدت أنه سيكون الأفضل. ثم في بداية عام 2022، غيرت سلسلة من الأحداث حياتي وصحتي العقلية وطريقة مقاربتي للفن والموسيقي .

ويضيف إد: كتابة الأغاني هي علاجي. إنها تساعدني على فهم مشاعري. لقد كتبت دون أن أفكر في معاني الأغاني فقط كتبت كل ما سيحدث. وفي أقل من أسبوع، استبدلت العمل الذي استمر عقدًا من الزمان بأعمق أفكاري.

وحول المشاكل التي مر بها إد يقول: في غضون شهر، تم إخبار زوجتي الحامل بأنها مصابة بورم، ولا يوجد أي علاج في حينه وعلينا الإنتظار إلى ما بعد الولادة، ثم توفي أعز أصدقائي جمال، وهو أخ لي، فجأة ووجدت نفسي أقف في المحكمة أدافع عن نزاهتي وحياتي المهنية ككاتب أغاني، كنت أختنق من الخوف والإكتئاب والقلق، شعرت وكأنني أغرق، ورأسي تحت السطح، وأنا أنظر إلى الأعلى بحثًا عن الهواء.

يكمل إد حديثه: بصفتي فنان لا يمكنني ان أشارك العالم بمشاعر لم تراودني بمصداقية، لأول مرة لا أحاول إطلاق ألبوم سيحبه الناس، أنا فقط أضع شيئًا صادقًا وحقيقيًا في ما أنا عليه في حياتي الحالية.

وبدأ إد الموسم الثاني من Apple Music Live وقدم للمرة الأولى أغاني الألبوم الجديد بالكامل مع فرقة مكونة من 12 عنصر بما في ذلك Aaron Dessner ، وتمكن المعجبون من جميع أنحاء العالم بمشاهدة العرض على آبل ميوزك و آبل تي في بلاس.

وللإحتفال بإصدار "-ʼ ، عرض إيد شيران لأول مرة 14 فيديو كليب لأغاني الألبوم رسميًا على يوتيوب، ومن بعد العرض الأول ، تمكن المعجبون من الإنتقال إلى Ed’s After Party على YouTube ، حيث قدم أداءً مباشرًا حصريًا لـ "Eyes Closed".

قائمة أغاني الألبوم:

‏1.Boat

‏2.Salt Water

‏3.Eyes Closed

‏4.Life Goes On

‏5.Dusty

‏6.End Of Youth

‏7.Colourblind

‏8.Curtains

‏9.Borderline

‏10.Spark

‏11.Vega

‏12.Sycamore

‏13.No Strings

‏14.The Hills of Aberfeldy

للإستماع إلى الألبوم:

‏ https://WarnerMusicME.lnk.to/Subtract-Album