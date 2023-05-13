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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أخصائية نفسية توضح كيفية الحفاظ على الأطفال من التنمر الإلكتروني

التنمرالألكتروني
التنمرالألكتروني

أكدت الدكتورة سهام حسن، الأخصائية النفسية وتعديل سلوك الأطفال، أنه لابد أن يكون هناك قواعد في التعامل مع السوشيال ميديا متفق عليها بين الطفل وولي أمره، منوهة بأنه لا يجب أن نظهر للطفل إذا كان به أي مشكلة دون أن نكون مستعدين لمواجهتها، ونعطيهم ثقة بأنفسهم.

وأشارت حسن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم السبت، إلى أنه هناك آلية حماية أطفالنا من التنمر الإلكتروني، مشيرة إلى أنه ليس من السليم تربويا إعطاء الطفل أقل من 12 عاما الهاتف المحمول لينشر صوره على السوشيال ميديا بمفرده.

وأوضحت أنه يجب التحدث مع الطفل عن أي مشكلة تواجهه ليكون على دراية بكيفية الرد، ولديه ثقة بنفسه، مشددة على ضرورة تركيز ولي الأمر على إيجابيات طفله.

الهاتف المحمول التنمر الإلكتروني السوشيال ميدي تعديل سلوك الأطفال تركيز

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