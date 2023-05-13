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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاثنين.. ملتقى توظيف يوفر 6 آلاف فرصة عمل لشباب أسيوط

صدى البلد

تفتتح مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، بعد غد الاثنين، ملتقى توظيف للشباب بالمحافظة، في إطار برنامج "فرصة" الذي ينفذ من خلال مشروع "تشغيل الشباب في مصر"، بالتعاون بين وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، ومحافظة أسيوط، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

وأوضح علي سيد مصطفى، مدير المديرية، أن المديرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص بالمحافظة وفرت 6 آلاف فرصة عمل على وظائف قطاع السياحة والفنادق (عضو فريق - كاشير - ستيورد)، والقطاع الخدمي (سائقون - مسئولو تمويل - مندوب مبيعات - أفراد أمن - كول سنتر - مدخل بيانات).

والقطاع الصناعي (عمال إنتاج - فنيو صيانة - فنى لحام - براد)، والقطاع الزراعي (مهندسون زراعيون – عمال زراعيون – فنيون)، وقطاع الأغذية (عضو فريق - عامل إنتاج - مساعد إنتاج -  عامل نظافة - عامل مخازن – عضو فريق – مدير مطعم – متلقي طلبات)، وقطاع الملابس (عمال إنتاج – عمال مكواة)،  وقطاع الدهانات (مسئول مبيعات)، وقطاع الاستثمار العقاري (إشراف – أمن – عمال نظافة).

وقال مدير المديرية إن بعض الشركات المشاركة بالملتقى تقدم مزايا مختلفة منها تأمين صحي، وبدل انتقال أو توفير وسيلة للانتقال، وبدل وجبة، وغيرها من المزايا.

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