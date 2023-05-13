بكاء الشجرة المُقدَّسة.. كتاب يستعرض تحليلات منطقيّة للبحث في ماهيّة النفس والروح

صدر حديثا عن دار السامر للطباعة والنشر والتوزيع، كتاب جديد للكاتب عزيز ساجت بعنوان "بكاء الشجرة المُقدَّسة.. انثروبولوجيا مندائية"، بغلاف مميز وجميل للفنان صالح جادري.

ويضم الكتاب عشرة فصول في ٣٠٢ صفحة وهي: الفصل الاول مفاهيم عامة، الفصل الثاني تراثنا المندائي جوهر الماضي وروح الحاضر وآفاق المستقبل، الفصل الثالث اللفائف النحاسية.. مخطوطات قمران، الفصل الرابع الماء.. حياة وطقوس، الفصل الخامس.. النذور وتقديم القرابين في العقائد القديمة، الفصل السادس.. بكاء الشجرة المقدسة، الفصل السابع.. الإمام المهدي في الديانات القديمة، الفصل الثامن.. نحو أفق مفتوح أمام العقل، الفصل التاسع.. نظرة تحليلية للحياة بعد الموت (الفردوس في الحضارات القديمة )، الفصل العاشر.. التابو.

وينطلق الكاتب عزيز ساجت، في هذا الكتاب، في تحليلات منطقيّة وعقلانية بحثاً في ماهيّة النفس والروح التي جاءت بها الأديان السماوية، لُغويّاً، وفكريّاً، وعقائديّاً، حيث يأخذ القارئ، عبرها، في سياحة طويلة لا تخلو من المتعة في شعاب المعرفة ودروبها المضيئة، عبر المفاهيم التي اجترحها الفلاسفة العرب وغير العرب، واضعاً أمامنا المفاتيح والمعايير التي استند إليها الفارابي وابن خلدون وبعض الفلاسفة المستشرقون لتحديد معنى النفس.