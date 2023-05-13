لحظة إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية| فيديو

نشرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، شريط فيديو لإطلاق صواريخ من قطاع غزة اتجاه مستوطنات غلاف غزة ومستوطنات أسدود وعسقلان.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن سماع دوي صافرات الإنذار في المستوطنات بسبب إطلاق الصواريخ.

ومن ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن مخزون الوقود في القطاع اللازم لتوفير الكهرباء، اقترب من الانتهاء، بفعل الحصار الإسرائيلي.

وحذرت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، اليوم السبت، من توقف محطة التوليد الوحيدة في القطاع خلال الساعات المقبلة، بسبب منع إدخال الوقود اللازم لتشغيلها، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة الثلاثاء الماضي.



وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة محمد ثابت، في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أن مخزون الوقود المتوفر في محطة توليد الكهرباء بات على وشك النفاد.



وأشار إلى نسبة العجز في الطاقة بلغت حوالي 55%، فيما بلغت كمية الكهرباء المتوفرة من المصادر مثل شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، ومحطة التوليد تقريبًا 166 ميجاوات.