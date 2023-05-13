مسئول اسرائيلي يكشف عن أعداد الصواريخ المملوكة لـ الجهاد الإسلامي

قال تساحي هنجبي رئيس مجلس الأمن القومي إن الجهاد الإسلامي لديه 6000 صاروخ في ترسانته وفق مانقله موقع رويترز الامريكي.

واشار الخبير الامني إلى أن حماس لديها أربعة أضعاف - حوالي 24000 على حد زعمه.

أصدرت "سرايا القدس " الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بياناً صحفياً مقتضباً أرسلت من خلاله رسالة تحذير لإسرائيل، مع استمرار عدوانها على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي.

وقالت "سرايا القدس" في بيانها، "أمام استمرار الاغتيالات وقصف الشقق والبيوت الآمنة فإن المقاومة الفلسطينية ستجدد قصفها الصاروخي للمدن المحتلة تأكيدًا على استمرار المواجهة وثأر الأحرار".



وأضافت أن "المقاومة أعدت نفسها لأشهر من المواجهة، ونمتلك نفسًا طويلًا وحاضنة شعبية وفيةً عظيمة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".