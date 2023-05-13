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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: بدء 6 دورات تدريبية للعاملين بالمحافظات في مركز سقارة اليوم

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينفذ مركز التنمية المحلية للتدريب، 6 دورات تدريبية جديدة ، بداية من اليوم السبت وحتي الاسبوع الجاري وذلك استكمالا لخطة المركز للتدريبية للعام المالي الحالي 2022/ 2023. 

وتتضمن الدورات التدريبية دورة إدارات الشئون القانونية ، ودورة  تصميم الجرافيك والإنفوجراف، ودورة  تنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية، ودورة مراكز شبكة السلامة الوطنية لعدد 6 محافظات ، و دورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال حل المشاكل واتخاذ القرارات والحزم وابداء الملاحظات، ويستفيد من هذه الدورات 165 متدرباً من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الاسبوع ال٣٧ للخطة التدريبية لمركز سقارة سيشهد انطلاق دورة تدريبية بشأن مراكز شبكه السلامة الوطنية لعدد ٦ محافظات هي (الاسماعيلية  - بورسعيد - السويس - القاهرة - القليوبية - مطروح – الوزارة)  ، وذلك بالتنسيق مع مركز إدارة الأزمات بالوزارة ، مشيرا إلى أن الهدف من الدورة تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة ، ليصبح البلاغ مميكن ، و يتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلي غرف العمليات التخصصية للجهات.

و أشار وزير التنمية المحلية إلي أن المحتوى التدريبي للدورة يتضمن التعريف بالإدارة المعاصرة ومدخل إدارة الأزمات وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التي توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالإضافة إلي إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم في الشاشات، ومفاهيم الطواري باللغة الإنجليزية ، وموزع المهام اللاسلكي المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية، وتختتم الدورة بتعريف النهايات الطرفية للشبكة، ومعرض الشبكة، لافتا إلى أنه يعقب فترة التدريب النظرى تطبيق عملي بمراكز المحافظات استعدادا للمرحلة التالية من التدريب والتي تتضمن تأهيل لغة وتدريب محلي متقدم ، ثم تأتي مرحلة التدريب الخارجي لأفضل العناصر.

 الخطة الاستراتيجية للمحافظات و تحليل الوضع الراهن، وتحديد الرؤية المستقبلية ومتطلباتها، و تحديد الأهداف الاستراتيجية، و أهم البرامج ا

و أوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية لتنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وإدارة الفعاليات الإعلامية تتضمن التعريف بعلم الأزمات وإدارة المخاطر والكوارث من منظور الأمطار والسيول التنبؤ بالأزمات والتخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات وإعداد السيناريوهات لإدارة الأزمات والتفكير الإبداعي في ادرة المخاطر المشكلات.

مركز التنمية المحلية للتدريب هشام امنة التنمية المحلية دورات تدريبية جديدة المحافظات

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